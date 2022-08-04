В Испании элитное авто российской блогерши обрисовали красной краской — видео

В городе Аликанте, Испания, местные показали свое отношение к россиянам, которые поддерживают войну в Украине.

В частности, элитный автомобиль российской блогерши Влады Хововой обрисовали красной краской. Ролик, где видно, как блогерша показывает свой автомобиль, опубликовали в Telegram-канале "Боже, яке кончене!".

На Range Rover неизвестные нарисовали красной краской линию вдоль всего авто, а также зачеркнули российские номера и триколор.

На видео Влада жалуются на русофобию и также угрожают тем, кто это сделал. Кроме этого, блогерша собралась писать заявление в полицию.

"Хочу быть толерантной, но извините. Я, бл*дь, найду вас, с*ки", — заявила россиянка.

Но потом Влада, вместо того, чтобы искать виновника, просто вымывала свой автомобиль от краски.

Напомним, недавно ведущая и автор проекта "Знайти своїх" Екатерина Осадчая высмеяла россиян, которые считают, что Солнце вращается вокруг Земли.

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