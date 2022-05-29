В Израиле активисты отменили концерты Елены Ваенги, которая молилась о здоровье Путина

Активисты отменили концерты в Израиле российской певицы Елены Ваенги, которая страстная поклонница президента РФ Путина.

Так, с 31 мая по 4 июня исполнительница должна была отыграть четыре концерта в разных городах. Впрочем, активисты засыпали письмами концертные площадки с требованием, чтобы выступления не прошли.

Об этом написала Анна Жарова на своей странице в Facebook.

"У нас снова получилось! Концерты Елены Ваенги отменили. Не продюсер, а залы, в которые мы направили письмо с просьбой пересмотреть свое решение! Ваши звонки, письма, репосты сыграли важную роль! Когда следующий концерт непонятно, проверить могут только те, кто купил. Но это еще одна наша маленькая победа над российскими пропагандистами!" – отметила активистка.

Отметим, что Елена Ваенга в интервью Собчак рассказала, что переживает за Владимира Путина и молится о его здоровье. Также артистка заявляла, что только видит его президентом России и не знает, "что будет с ее страной, когда его не станет".

Напомним, MamaRika вернулась в дом под Киевом и показала, как ее дом пострадал от оккупантов. Несмотря на то, что семье певицы, можно сказать, повезло и российские захватчики не залезли в их дом, впрочем, в доме от взрывной волны потрескались окна.

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