В Израиле исчезла связь с американской звездой, которая должна была выступать в Тель-Авиве

С известным американским певцом Бруно Марсом, который сегодня, 7 октября, должен был выступать в Тель-Авиве, Израиль, исчезла связь.

После того как боевики сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля ракетами, команда исполнителя отменила его выступление. Впрочем, сам артист, который находится сейчас в Израиле, не выходит на связь с поклонниками.

Марс никак не прокомментировал вторжение ХАМАС в Израиль. Последняя публикация в его Instagram датирована 5 октября – 4 октября артист впервые дал концерт в Тель-Авиве в парке Ха-Яркон. И именно здесь сегодня он должен был выступить во второй раз.

Бруно Марс должен был выступить в Израиле / Фото: instagram.com/brunomars

Тем временем поклонники под последней публикацией Бруно Марса в фотоблоге просят его ответить им, потому что они очень волнуются.

Вы должны стоять с нами. Вы здесь, на нашей большой земле. У вас есть сила показать своим поклонникам, через что мы проходим, а теперь и вы

Очень жаль, что вам приходится переживать всю эту драму прямо сейчас во время вашего визита сюда, в Израиль, мы очень любим вас, будьте осторожны

Пожалуйста, дайте знать, что с вами все хорошо!

Нам жаль, что вам приходится быть свидетелем этой войны, Бруно, надеюсь, что с вами все хорошо

Напомним, что утром 7 октября по Израилю был нанесен ракетный удар со стороны сектора Газа, в страну проникли палестинские военные. Палестинская боевая группировка ХАМАС взяла на себя ответственность за нападение, а его вооруженное крыло заявило, что запустило 5 тысяч ракет за 20 минут.

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