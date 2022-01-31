У известного американского рэпера родится пятый ребенок за два года

Артист в восьмой раз станет папой.
Известный американский рэпер и актер Ник Кэннон станет отцом.
К слову, артист вместе со своей избранницей моделью Бре Тиез устроил в своем доме в Малибу вечеринку в стиле baby shower. Об этом сообщило издание TMZ, показав соответствующие фотографии.
К слову, на вечеринке присутствовали родные и близкие влюбленных. На праздновании гости взорвали хлопушки, из которых вылетели конфетти голубого цвета. Поэтому избранница рэпера ждет мальчика.
Когда именно будет рожать Тиези, пока неизвестно. Сами же влюбленные не афишируют о беременности.
Напомним, рэпер станет отцом в восьмой раз. Артист воспитывает 10-летних близнецов, которых родила его первая жена – Мерайя Кэри. Также у звезды 2-летняя дочь и 4-летний сын от модели Бриттани Бел. Еще Ник воспитывает 7-месячных сыновей-близнецов, которых ему родила Эбби Де Ла Росси.
Также известно, что Кэннон потерял 5-месячного сына. Мальчика не стало в декабре прошлого года.
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