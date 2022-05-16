В Kalush Orchestra объяснили, почему клип на песню Stefania опубликовали только после "Евровидения"

В Kalush Orchestra объяснили, почему клип на песню Stefania опубликовали только после "Евровидения"

Лишь после финала "Евровидения-2022" победитель конкурса, украинская группа Kalush Orchestra опубликовала клип на свою песню Stefania. Говорят, раньше не могли, потому что организаторы "Евровидения" расценили бы это как нарушение правил конкурса.

Видеоряд в клипе расценили бы как политизацию песни. А это запрещено условиями песенного конкурса, что могло бы привести к дисквалификации.

Об этом вечером 15 мая в эфире телемарафона рассказал директор Kalush Orchestra Николай Кучерявый.

"Клип был снят довольно давно. Когда освободили Ирпень, мы поехали туда с концертом (через несколько дней, как приехали с промо-тура по Европе) и сняли там клип. Но мы не могли его опубликовать раньше, потому что по правилам "Евровидения" это считается как политизация песни Stefania. Поэтому мы опубликовали сегодня (15 мая – ред.), сразу после окончания конкурса", – пояснил Кучерявый.

Отметим, группа Kalush Orchestra 15 мая выпустила эмоциональный клип на Stefania, снятый в руинах Бучи и Ирпеня. Лидер коллектива посвятил эту композицию своей маме. Но с началом полномасштабного вторжения России в Украину Stefania стала для многих символом борьбы и несгибаемости.

За полсуток клип на победную песню "Евровидение-2022" набрал 4,3 млн просмотров на YouTube.

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