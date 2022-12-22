В KALUSH ответили на упреки, что группа сотрудничала с российским агентством в Лондоне

Группe обвинили в том, что организацией их выступления в Лондоне 15 декабря занималось российское агентство.

В Сети появилась информация, что украинская группа, победитель "Евровидения-2022" Kalush Orchestra сотрудничает с российским агентством.

В частности, коллектив обвинили в том, что российская компания организовала концерт музыкантов в Лондоне, который состоялся 15 декабря.

Фото: olena_ivashchenko/Instagram

Редакция сайта ТСН.ua обратилась за официальным комментарием к группе и получила объяснения по этому поводу.

У KALUSH есть договор с польской компанией, которая организует и договаривается за все концерты группы. Когда музыканты узнали, что агентство, к которому обратились поляки с просьбой организации выступления, может принадлежать россиянам, попросили сменить подрядчика.

Подрядчиком концерта Kalush Orchestra в Лондоне стала украинская компания. Ниже прилагаем фото договора.

"У команды KALUSH — договор с самого начала с польской компанией Limejuice Michał Bronk, которая организует и договаривается нам за все концерты. После того, как мы узнали всю информацию, еще до проведения концерта, что компания в Лондоне, к которой обратилась польская, может относиться к россиянам, настояли на проверке, из-за чего польский организатор сменил подрядчиков и переподписал договор с украинской компанией "Паляниця", — прокомментировал коллектив.

Фото договора Kalush Orchestra с украинской компанией

Фото договора Kalush Orchestra с украинской компанией

Фото договора Kalush Orchestra с украинской компанией

Соответственно, продажа билетов на концерт также не проходила через российское агентство.

Именно на этой площадке продавались билеты на концерт группы в Лондоне

Группа также добавила, что лондонские активисты действительно к ним обращались с просьбой получить информацию, что организацией концерта не занималась российская компания, и получили ее.

"Лондонские активисты действительно к нам обращались, получили всю информацию, проверили, сняли свои обвинения после проверки и опубликовали после этого пост в соцсетях с призывами прийти на концерт", — добавила группа.

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