В "Караоке на Майдані" состоится громкий реванш с Игорем Кондратюком

Игорь Кондратюк и рэпер ХАС

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Уже в это воскресенье на «Караоке на Майдані» ХАС и Игорь Кондратюк снова сойдутся в музыкальном батле.

После первого поражения ведущий буквально уговорил Игоря Васильевича дать ему реванш. Правила остались неизменными: они снова сформировали две команды, а победу одержит тот, чей участник споет лучше. Впрочем, на этот раз на кону — необычное наказание для проигравшего.

Если победу одержит Игорь Кондратюк, ХАСУ придется выбелить волосы. Если же реванш выиграет ХАС, наказание будет ждать уже Игоря Васильевича — ему придется прочитать рэп. Продюсер проекта не скрывает, что для него такое испытание не менее сложно, чем кардинальное изменение имиджа.

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«Для меня выучить рэп — это все равно, что тебе покрасится в белый», — шутит Игорь Кондратюк.

Игорь Кондратюк и рэпер ХАС

Но несмотря на азартное противостояние, главной миссией «Караоке на Майдані» остается благотворительность. Телеканал ТЕТ и «Королівський смак» вернули шоу ради благотворительной цели поддержки реабилитационного центра «Титанові». Во время съемок и телевизионных эфиров идет сбор средств на восстановление украинских ветеранов, и каждый желающий может присоединиться к этой инициативе.

Приходите 26 июля в 11:00 на Контрактовую площадь, чтобы стать частью финальных съемок сезона «Караоке на Майдані», поддержать участников, спеть вместе с ними и почувствовать атмосферу легендарного шоу.

А пока готовьтесь к реваншу в эфире: станет ли ХАС беловолосым? Придется ли Игорю Кондратюку читать рэп? И главное — поставят ли соперники точку в этом противостоянии или зрителей ждет еще один реванш? Смотрите уже в это воскресенье в 11:00 на телеканале ТЕТ.

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