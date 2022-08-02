В Казахстане на концерт в поддержку Украины не пускали зрителей с сине-желтыми флагами – видео

На благотворительном концерте в поддержку Украины Voice Of Peace, состоявшемся 31 июля в Казахстане, не пускали зрителей с сине-желтыми флагами и рисунками на лице.

Об этом пишут свидетели происшествия в Сети. В частности, попал в стычку с охранниками активист Дархан Шарип.

Он тайком пронес украинский флаг под своей одеждой и развернул его во время выступления Нади Дорофеевой.

Впрочем, скоро охранники забрали флаг.

Фото: скриншот

Также в Сети опубликовали видео, где охрана вывела Дархана из зала.

"На концерте была большая толпа людей, которые поддерживают Украину. Но им не дали высказать свою гражданскую позицию на Voice of Peace. Я считаю, что это нонсенс", – прокомментировал он, передает The Village Казахстан.

Впоследствии активист сообщил, что к извлечению флагов организаторы концерта не имеют отношения: "Это кимат Алматы дал указание не допускать украинские флаги на концерте".

Заметим, что на концерте в Алматы кроме Дорофеевой также выступили Тина Кароль и MONATIK. В частности, Кароль исполнила "Закрили твої очі", "Україна – це ти" и "Вільна".

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