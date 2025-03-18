В КГГА объяснили, почему Билоус после секс-скандала вернулся к работе в Молодом театре

Департамент культуры КГГА предоставил подробности дела режиссера и преподавателя университета им. Карпенко-Карого Андрея Билоуса, которого обвинили в ряде домогательств к студенткам.

Как известно, недавно режиссер вернулся к исполнению обязанностей директора и художественного руководителя Молодого театра после временного отстранения. Это возмутило общественность. Но, по информации, размещенной на сайте КГГА, Департамент действует по закону и поэтому ситуация "не предусматривает автоматического отстранения в связи с открытием уголовного производства".

Андрей Билоус

"В соответствии со статьей 154 Уголовного процессуального кодекса Украины, отстранение от должности осуществляется на основании определения следственного судьи, вынесенного по ходатайству следователя или прокурора. Однако, не имея правовых оснований для отстранения или расторжения трудового договора, вместе с тем понимая сложившуюся ситуацию, а также важность обеспечения защиты работников театра, которые сообщили о случаях возможных неправомерных действий сексуального характера, Департамент осуществляет постоянный контроль за соблюдением их прав и свобод", – говорится в заявлении.

Кроме того, КГГА отмечает, что Департаментом была создана комиссия по проверке информации, которая изучала показания работников театра и, наконец, внесла предложения по предотвращению подобных инцидентов. Отмечается, что в случае выявления нарушения закона со стороны Билоуса его обязательно накажут в законодательном порядке.

Напомним, недавно шоумен Владимир Остапчук урегулировал вопросы имущества с бывшей Кристиной Горняк. Нотариус объяснила, как им удалось добиться справедливости без суда.

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