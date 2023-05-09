В Киев приехал дизайнер Франк Вильде, покоривший Сеть фото в лифте с украинской символикой

Немецкий дизайнер Франк Вильде с начала полномасштабной войны начал демонстрировать свою солидарность с украинским народом в соцсетях.

И вот на днях он наконец прибыл в Киев, чтобы лично познакомиться с украинцами и своими глазами увидеть наше сопротивление врагу. Франк прошелся по улицам столицы и побывал на годовщине проекта UNITED24.

Свое первое фото в Украине Вильде также сделал в лифте – он сфотографировался с актрисой Иванной Сахно, которая также недавно прибыла в столицу.

Фрэнк Вильде / Фото: instagram.com/frankpeterwilde

Во время своего визита немецкий дизайнер лично встретился с президентом Владимиром Зеленским и украинскими звездами, чтобы выразить свою поддержку народу Украины.

"Как можно не поддерживать Украину? Я думаю, для каждого это абсолютная норма, кто живет в свободной стране, кто знает о ценности свободы и жизни по собственным правилам, без угнетения, терроризма, диктатуры и фашизма", — заметил Франк в 1+1".

В Сети Франк прославился тем, что во время войны начал активно поддерживать нашу страну необычными образами в лифте. Дизайнер делал фото на фоне украинского флага и с украинской символикой. Таким образом, он хочет привлечь внимание мира к тому, что в нашей стране идет война и мы нуждаемся в помощи.

Фрэнк Вильде / Фото: instagram.com/frankpeterwilde

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