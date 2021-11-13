В Киеве отменили концерт известного музыканта: он сыграл бесплатно под открытым небом

В Киеве отменили концерт известного музыканта: он сыграл бесплатно под открытым небом

Артист выступил в парке Шевченко.

Концерт известного британского пианиста Стивена Ридли в третий раз отменили в Киеве из-за карантинных ограничений.

Впрочем, музыкант не растерялся и решил дать бесплатный концерт под открытым небом в парке Шевченко.

Стивен Ридли выступил бесплатно в Киеве / скриншот с видео

"Киев, друзья! Мне надоели ограничения! Я ставлю пианино в парке Шевченко в 16:00 и даю бесплатный концерт для всех! Я решил это три часа назад! Приводите своих друзей, мам, идите со своими громкими голосами, потому что мы будем петь. Мы вместе разделим прекрасные мгновения в это нелегкое время", — написал в своем Instagram артист.

В частности, на выступление виртуоза пришли многие. Все они насладились живым пением и игрой на пианино.

Новости Киева: британский пианист Стивен Ридли сыграл бесплатно в парке Шевченко

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