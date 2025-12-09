В Киеве попрощались с ADAM: убитые горем родители довели до слез признанием о сыне и обратились к вдове

Прощание с ADAM в Киеве / © ТСН

В Киеве 9 декабря попрощались с певцом Михаилом Клименко, он же ADAM.

Смерть 38-летнего исполнителя наступила 7 декабря. Через несколько дней после того семья, друзья и поклонники пришли провести его в последний путь в Национальную филармонию. Во время прощальной церемонии слово брали все желающие. В частности, одними из первых выразить всю свою любовь и благодарность вышли родители ADAM. Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua.

Мама звезды вспомнила его детство и настолько ожидаемым ребенком он был. Рядом с женщиной стоял также подавленный отец Михаила. Они признались, что при жизни их сын прилагал все усилия для их счастливой жизни и даже незадолго до смерти имел планы организовать праздник на юбилей своего папы. Однако, к сожалению, не успел. Со слезами мама ADAM также выразила благодарность его жене, вдове Александре, за любовь и внуков, которые уже пообещали бабушке всегда быть рядом.

Прощание с ADAM в Киеве — родители и вдова / © ТСН

«У нас 10 лет не было детей, мы просили у Бога. Мы вырастили прекрасного сына и дочь. Мы прожили со своими детьми в большой любви. Я Мишечку ждала 10 лет и не могла спустить с рук. Он мне никогда не говорил, что у него столько поклонников и друзей. Он был такой скромный: „Мама, все хорошо“. Он на меня говорил „мамочка моя“. Он всегда хотел делать так, чтобы нам с папой было хорошо. Мы прожили (в браке — прим. ред.) 50 лет и папе 70 лет. Оказалось, что он готовил нам большой праздник хороший, но не получился… Сашуле, еще нашей одной дочке, будет очень тяжело без Миши. Ибо это правда была неземная любовь. Я тебе, Сашуль, очень благодарна. Мы тебя любили и будем любить как ребенка. Ты родила таких прекрасных детей. Такая судьба значит нашего сына», — заявила мама музыканта возле гроба.

Напомним, недавно вдова ADAM Александра Норова также выразила свои эмоции после большой потери возлюбленного. Она обратилась к покойному со щемящей речью и вспомнила, какими были последние дни артиста и предвестник смерти.