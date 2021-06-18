В Киеве попрощались с легендарным хореографом Григорием Чапкисом: гроб повезли на Байковое кладбище

На Байковом кладбище проститься с маэстро можно будет до 15:00.

В Киеве в Национальной Филармонии Украины закончилась церемония прощания с легендарным украинским хореографом Григорием Чапкисом, которого не стали 13 июня. Гроб с маэстро вынесли из здания Филармонии и повезли на Байковое кладбище для захоронения.

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Об этом сообщает журналистка ТСН.ua.

Напомним, 18 июня специально из США в Киев прилетел сын Григория Николаевича, танцовщик Грег Чапкис, чтобы провести отца в последний путь. Григория Чапкиса похоронят на Байковом кладбище. Там предварительно прощание запланировано на 13 и продлится до 15 часов.

Как сообщалось, сын танцовщика Грег сообщил, что причиной смерти Григория Чапкиса стала старость.

В столичной филармонии попрощались с легендарным хореографом Григорием Чапкисом: гроб повезли на Байковое кладбище

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