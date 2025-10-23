В Киеве прощаются с Дизелем из Green Grey: кто из звезд пришел, правда о болезни и что будет с группой

Прощание с Дизель из Green Grey

Реклама

Сегодня, 23 октября, в Киеве проходит прощание с лидером группы Green Grey Андреем Дизелем Яценко.

55-летний исполнитель умер 20 октября от сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца. Певца, которые все знали как «Дизеля» не стало за несколько дней до анонсированных выступлений в рамках тура группы. Попрощаться перед похоронами к Андрею пришли его товарищи, коллеги и фанаты. Церемония проходит в «Доме Кино», в зале звучат украиноязычные песни Green Grey и поставлен символический постер. Близкие решили отказаться от искусственных цветов, поэтому неравнодушные приносят только живые растения.

Прощание с Дизель из Green Grey / © https://www.facebook.com/nelly.kovalska?fref=ts

Прощание с Дизель из Green Grey / © https://www.facebook.com/nelly.kovalska?fref=ts

В частности, почтить память своего коллеги по группе пришел коллега по группе, битмейкер Original Dizzy. В комментарии для ТСН.ua Нелли Ковальской он отметил, что Дизель имел для него особое значение. И добавил, что он никогда не жаловался на свое состояние. В то же время битмейкер пообещал не останавливаться и продолжать нести память Андрея. Правда, судьба тура Green Grey, который должен был бы уже начинаться по украинским городам, пока не решена.

Реклама

«В один момент он заменил мне отца, которого у меня не было. Одним словом я не могу сказать. С момента, как мы познакомились с Дизелем, он был рядом, не всегда понимал, но всегда имел что посоветовать. Никто не был в курсе, что у него было хроническое заболевание. Это стало огромной неожиданной новостью. Он пренебрежительно относился к лечению и тому подобному. Его любимым лекарством был активированный уголь. Дальше мы будем нести его светлое имя. Ничто не должно быть забыто. Докажем все, что он начал и говорил. Концерт состоится в Киеве — это будет трибьют. Что будет дальше с туром — пока мы не приняли решение. На четвертый день мы только собираемся в кучу», — поделился Original Dizzy.

Original Dizzy / © https://www.facebook.com/nelly.kovalska?fref=ts

Музыкант Фагот из ТНМК также пришел попрощаться с коллегой. Артист отметил, что больше всего при жизни Дизеля ему запомнилась его доброта и живость. Звезда добавил, что, как и остальные, известие о болезни Дизеля было для него совершенно неожиданным.

«Он был человеком-фейерверком: постоянно что-то придумывал, всегда было весело. Я просто не знал об ишемической болезни. Он никому не рассказывал, что у него что-то было. Поэтому это был как гром среди ясного неба», — признался Фагот.

Фагот / © https://www.facebook.com/nelly.kovalska?fref=ts

Клипмейкер Виктор Придувалов, едва сдерживая слезы вспомнил, что Андрей всегда был готов помогать молодым артистам с большим потенциалом и имел целью делать этот мир еще добрее и музыкальнее.

Реклама

«Он был очень добрый. Эта постоянная улыбка… Всегда был рад помочь. Если он видел молодую творческую личность, то он всегда помогал. Он так хотел, чтобы этот мир был музыкальный, яркий и кайфовый», — отметил, сдерживая слезы, клипмейкер Виктор Придувалов.

Виктор Придувалов / © https://www.facebook.com/nelly.kovalska?fref=ts

Своими воспоминаниями о покойном исполнителе поделилась с ТСН.ua и Джамала. Певица высказалась о Дизеле как о человеке, которым вдохновлялась. Она призналась, что музыкант всегда верил в нее и сейчас ее переполняют эмоции грусти и сожаления от горя.

«Это была первая суперзвезда, с которой я оказалась на одной сцене. Он был очень добрым ко мне. Я называла его дядя Дизель, потому что он был масштабным и все любили Green Grey. Мы много вместе шутили, джемили. Не скажу, что мы дружили, но за кулисами это всегда было много эмоций и классных воспоминаний. Очень жаль. Он молодой и мог еще играть», — рассказала Джамала.

Джамала / © https://www.facebook.com/nelly.kovalska?fref=ts

Предлагаем узнать, каким был жизненный путь артиста Андрея Дизеля Яценко, жизнь которого внезапно оборвалась на 55-м году жизни.