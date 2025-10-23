- Дата публикации
В Киеве прощаются с Дизелем из Green Grey: кто из звезд пришел, правда о болезни и что будет с группой
Жизнь артиста оборвалась на 55-м году жизни. Почтить память Дизеля пришли звездные коллеги, товарищи, семья и поклонники.
Сегодня, 23 октября, в Киеве проходит прощание с лидером группы Green Grey Андреем Дизелем Яценко.
55-летний исполнитель умер 20 октября от сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца. Певца, которые все знали как «Дизеля» не стало за несколько дней до анонсированных выступлений в рамках тура группы. Попрощаться перед похоронами к Андрею пришли его товарищи, коллеги и фанаты. Церемония проходит в «Доме Кино», в зале звучат украиноязычные песни Green Grey и поставлен символический постер. Близкие решили отказаться от искусственных цветов, поэтому неравнодушные приносят только живые растения.
В частности, почтить память своего коллеги по группе пришел коллега по группе, битмейкер Original Dizzy. В комментарии для ТСН.ua Нелли Ковальской он отметил, что Дизель имел для него особое значение. И добавил, что он никогда не жаловался на свое состояние. В то же время битмейкер пообещал не останавливаться и продолжать нести память Андрея. Правда, судьба тура Green Grey, который должен был бы уже начинаться по украинским городам, пока не решена.
«В один момент он заменил мне отца, которого у меня не было. Одним словом я не могу сказать. С момента, как мы познакомились с Дизелем, он был рядом, не всегда понимал, но всегда имел что посоветовать. Никто не был в курсе, что у него было хроническое заболевание. Это стало огромной неожиданной новостью. Он пренебрежительно относился к лечению и тому подобному. Его любимым лекарством был активированный уголь. Дальше мы будем нести его светлое имя. Ничто не должно быть забыто. Докажем все, что он начал и говорил. Концерт состоится в Киеве — это будет трибьют. Что будет дальше с туром — пока мы не приняли решение. На четвертый день мы только собираемся в кучу», — поделился Original Dizzy.
Музыкант Фагот из ТНМК также пришел попрощаться с коллегой. Артист отметил, что больше всего при жизни Дизеля ему запомнилась его доброта и живость. Звезда добавил, что, как и остальные, известие о болезни Дизеля было для него совершенно неожиданным.
«Он был человеком-фейерверком: постоянно что-то придумывал, всегда было весело. Я просто не знал об ишемической болезни. Он никому не рассказывал, что у него что-то было. Поэтому это был как гром среди ясного неба», — признался Фагот.
Клипмейкер Виктор Придувалов, едва сдерживая слезы вспомнил, что Андрей всегда был готов помогать молодым артистам с большим потенциалом и имел целью делать этот мир еще добрее и музыкальнее.
«Он был очень добрый. Эта постоянная улыбка… Всегда был рад помочь. Если он видел молодую творческую личность, то он всегда помогал. Он так хотел, чтобы этот мир был музыкальный, яркий и кайфовый», — отметил, сдерживая слезы, клипмейкер Виктор Придувалов.
Своими воспоминаниями о покойном исполнителе поделилась с ТСН.ua и Джамала. Певица высказалась о Дизеле как о человеке, которым вдохновлялась. Она призналась, что музыкант всегда верил в нее и сейчас ее переполняют эмоции грусти и сожаления от горя.
«Это была первая суперзвезда, с которой я оказалась на одной сцене. Он был очень добрым ко мне. Я называла его дядя Дизель, потому что он был масштабным и все любили Green Grey. Мы много вместе шутили, джемили. Не скажу, что мы дружили, но за кулисами это всегда было много эмоций и классных воспоминаний. Очень жаль. Он молодой и мог еще играть», — рассказала Джамала.
Предлагаем узнать, каким был жизненный путь артиста Андрея Дизеля Яценко, жизнь которого внезапно оборвалась на 55-м году жизни.