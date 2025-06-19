В Киеве прощаются с погибшим актером-военным Юрием Фелипенко: первые кадры с церемонии

Юрий Фелипенко

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В Киеве провожают в последний путь украинского актера-военного Юрия Фелипенко, который погиб на фронте.

Прощание с артистом-защитником началось в 11:00. Сначала актера провели в последний путь в Театре на Подоле, где он работал. У здания собралась большая очередь, говорится в сюжете ТСН. С Юрием Фелипенко прощались родные и близкие, коллеги, побратимы и все другие, кто его знал лично.

Зал театра украсили цветами, там поставили большой портрет Юрия Фелипенко, а на проекторе транслировали видео с актером. В театре почтили память погибшего артиста.

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"Мы никогда не ссорились, никогда не ложились спать поссорившимися. Мы никогда не обсуждали обыденность, всегда обсуждали только любовь. Я вам очень благодарна, что сегодня вы здесь. Для меня это очень ценно. Я хочу сказать, что он любил этот театр. Я бы просила вас, чтобы вы развивали этот театр, берегли его. Я бы хотела, чтобы театр помогал войску как только можно", - сказала жена погибшего актера, ведущая Екатерина Мотрич.

В последний путь Юрия Фелипенко провели громкими аплодисментами. После этого гроб с актером доставили в Михайловский собор, где с ним могут попрощаться все поклонники.

Напомним, в прошлом году Юрий Фелипенко вступил в ряды ВСУ и отправился защищать страну от российских оккупантов. 15 июня жена артиста сообщила, что он погиб.