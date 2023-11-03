В Киеве прощаются с Сергеем Сивохо: жена актера расплакалась, звездные друзья несут цветы

Сегодня, 3 ноября, в Киеве прощаются с экс-игроком КВН, актером, ведущим и политиком Сергеем Сивохо, которого не стало 17 октября.

Прощание с тренером "Лиги Смеха" началось в 11 часов утра в Жовтневом дворце в центре украинской столицы. Проститься с легендарным артистом пришло немало поклонников, также были замечены звездные друзья и коллеги Сивохо, пишет oboz.ua

В частности, провести Сергея Сивохо в последний путь пришли шоумен Владимир Дантес, актер и режиссер Руслан Ханумак, Народный артист Украины Станислав Боклан и другие.

С Сергеем Сивохо прощаются в Киеве / Фото: oboz.ua

С Сергеем Сивохо прощаются в Киеве / Фото: oboz.ua

Также с трогательной речью на прощании выступила жена Сивохо Татьяна. Не сдерживая слез, женщина поделилась, что ее покойный муж очень любил Украину и мечтал о том, чтобы его малая родина Донбасс наконец была освобождена от российских оккупантов.

Жена Сергея Сивохо / Фото: oboz.ua

Зал Жовтневого дворца украсили венками из белых цветов, по центру стоит фотография Сергея Сивохо, а сзади виднеется огромный экран, на котором появляются фото актера с его коллегами, друзьями и родными.

С Сергеем Сивохо прощаются в Киеве / Фото: oboz.ua

Напомним, что Сергей Сивохо ушел из жизни 17 октября в возрасте 54 лет. Украинского артиста не стало в Германии, где он долгое время боролся с тяжелой болезнью. Летом 2017 года звезде установили диагноз - язва желудка. По совету врачей тогда Сивохо похудел на 50 кг. Однако из-за малоподвижного образа жизни в легких актера начала накапливаться жидкость. Поэтому врачам пришлось вводить Сивохо в состояние искусственной комы. Последние дни своей жизни Сивохо провел в Германии.

У актера остались жена Татьяна и сын Савва. Ранее мы писали, что известно о жене и сыне Сергея Сивохо, как они выглядят и чем занимаются.

Читайте также: