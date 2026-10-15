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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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В Киеве прощаются с Веней из "Ветеранов космических войск": первые фото с церемонии и кто из звезд присутствует

Александр Венедчук умер 13 октября. Юмориста не стало в возрасте 32 лет.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Александр Венедчук

Александр Венедчук / © соцмережі

В Киеве началось прощание со звездой «Ветеранов космических войск», украинским юмористом Александром «Венею» Венедчуком, который умер 13 октября.

Церемония началась в 10:00 в Спасо-Преображенском соборе. Провести Веню в последний путь собрались его родные, близкие, коллеги, друзья и поклонники. Проститься с Александром Венедчуком пришли другие участники «ВКВ» — Владислав Куран и Артем Дамницкий, сообщает Oboz.ua.

Сама церемония прощания прошла внутри собора. К гробу приносили живые цветы, а присутствующие произносили речи и вспоминали, каким Веня был при жизни.

Прощание с Александром Венедчуком / © oboz.ua

Прощание с Александром Венедчуком / © oboz.ua

«Есть фраза, которую он часто говорил. Он говорил мне постоянно, что все в порядке. Она меня очень бесила. Этот оптимизм — это заложен в него, это его суперсила. Когда я не помнил слова, он говорил: „Все нормально“. Когда все у него было плохо, я говорю: „Саш, все плохо“. Он говорит: „Все нормально“. Была кома после инсульта. Говорю: „Саш…“ Он явился мне и искренне говорит: „Все нормально, Влад“. Он искренне в это верил. Когда были дни, когда все черное, все серое, у него всегда все было нормально», — вспоминает Владислав Куран.

Прощание с Александром Венедчуком / © oboz.ua

Прощание с Александром Венедчуком / © oboz.ua

На прощании среди присутствующих были ведущий Роман Мищеряков, певец Владимир Дантес, юмористы Джехун Сафаров, Василий Байдак, Анастасия Оруджева, Олег Свищ, Владимир Шумко, шоумен Женя Янович.

Прощание с Александром Венедчуком / © oboz.ua

Прощание с Александром Венедчуком / © oboz.ua

В последний путь Александра Венедчука провожали аплодисментами. Далее процессия отправится на Жулянское кладбище, там пройдут похороны.

Прощание с Александром Венедчуком / © oboz.ua

Прощание с Александром Венедчуком / © oboz.ua

Напомним, жизнь Александра Венедчука оборвалась 13 октября в возрасте 32 лет. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, что известно о смерти Вени и какие серьезные проблемы со здоровьем у него были.

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