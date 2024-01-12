В Киеве прощаются с Виталием Билоножко: первые кадры с церемонии

Сегодня, 12 января, в последний путь провожают народного артиста Украины Виталия Билоножко.

Прощание с легендарным певцом проходит в Национальной филармонии. Процессия началась в 11:30 и продлится до 14:00. Возле филармонии собрались почитатели творчества исполнителя, его друзья и близкие.

Прощание с Виталием Билоножко в Киеве / Фото: ТСН.ua

Как передает журналист ТСН, зал филармонии украсили цветами – белыми и красными розами, а также сделали красивую инсталляцию из семейных фотографий Светланы и Виталия Билоножко. Жена артиста Светлана Билоножко принимает соболезнования от пришедших попрощаться с ее мужем.

Прощание с Виталием Билоножко в Киеве / Фото: ТСН.ua

Прощание с Виталием Билоножко в Киеве / Фото: ТСН.ua

Прощание с Виталием Билоножко в Киеве / Фото: ТСН.ua

Прощание с Виталием Билоножко в Киеве / Фото: ТСН.ua

Среди знаменитостей на прощании с Билоножко присутствуют певица Оксана Билозир, патриарх Филарет, ведущий Петр Мага. Возле гроба стоят венки с лентами "От семьи Ротару" и "От семьи Лободы". Лично на прощании артисток не было замечено.

Прощание с Виталием Билоножко в Киеве / Фото: ТСН.ua

Прощание с Виталием Билоножко в Киеве / Фото: ТСН.ua

Напомним, что 9 января на 71-м году жизни скончался украинский певец, народный артист Украины Виталий Билоножко. Он был основателем и организатором Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец". Причиной смерти легенды стала остановка сердца. Билоножко скончался в больнице.

У Виталия Билоножко осталась жена Светлана, двое детей и двое внуков.

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