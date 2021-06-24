В Киеве состоится концерт "Вечер премьер. Летняя серия" с Екатериной Осадчей

Известна дата и место концерта.
После перерыва из-за пандемии коронавируса звездные вечера с Екатериной Осадчей возвращаются.
Все сливки украинского шоу-бизнеса соберутся на грандиозном open-air концерте в новом безопасном формате — "Вечер премьер. Летняя серия". Мероприятие состоится на крыше Parkovy 22 июля.
Музыкальные шоу с участием главных звезд страны от создателей телепроекта "Світське життя" уже стали доброй традицией. Зрители смогут первыми услышать новые песни топовых артистов и стать свидетелями эксклюзивных премьер и неожиданных коллабораций.
Тина Кароль, Макс Барских, Оля Полякова, MONATIK, NK, The HARDKISS и другие актуальные певцы готовятся представить свои новые песни на шоу "Вечер премьер. Летняя серия".
На мероприятии будет действовать дресс-код для зрителей — белый цвет, чтобы сделать этот вечер по-настоящему нарядным и праздничным. Билеты уже доступны на сайте Concert.ua.
Увидеть телеверсию концерта можно будет на канале "1+1" 22 августа.
Напомним, на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей" в зрительницы начались преждевременные роды. Женщина родила дочь и назвала ее в честь Осадчей.