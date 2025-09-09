В Киеве состоялось благотворительное мероприятие Маши Ефросининой: концерт в укрытии и слезы украинцев

Маша Ефросинина

Реклама

В Киеве состоялся возрожденный благотворительный фестиваль "Благотворительный WEEKEND" Маши Ефросининой, который собрал тысячи гостей в River Mall и длился два дня, несмотря на постоянные воздушные тревоги.

Из-за вражеских атак вечерние концерты пришлось прерывать. В субботу выступление прервала сирена, а возобновить программу уже не удалось. На следующий день сигнал снова прозвучал во время выступления Кристины Соловий, из-за чего певица вынуждена была сократить сет. Она поблагодарила Ефросинину за приглашение и объявила о возобновлении своей концертной деятельности.

Кристина Соловий

Организатор пригласила гостей в подземный паркинг, поэтому концерт продолжился в укрытии. MamaRika исполнила свои песни "Лелека", "Зв’язок" и "Люди". Последняя стала неофициальным гимном фестиваля и растрогала до слез публику и самого организатора мероприятия. Завершили концерт совместным исполнением гимна Украины.

Реклама

MamaRika

Маша Ефросинина

В течение двух дней посетители участвовали в тренировках, мастер-классах, духовных и телесных практиках, слушали лекции Алины Шаманской и Никиты Добрынина, а дети развлекались в большой игровой зоне. Для взрослых действовали "уголки красоты" и медицинский чекап.

Посетители благотворительного мероприятия

Посетители благотворительного мероприятия

"Мы готовили фестиваль полгода. Это был вызов, но мы справились. Каждый билет — это донат. На этот раз собирали на психоэмоциональную реабилитацию женщин, пострадавших от войны, и на машину сердечно-легочной реанимации для батальона "Волки Да Винчи". Несмотря на сирены, несмотря на страх, мы доказали: наш враг не сможет остановить жизнь в Украине", — отметила Маша Ефросинина.

Никита Добрынин и Алина Шаманская

Маша Ефросинина, Наталья Могилевская и другие гости благотворительного мероприятия

Напомним, недавно Верка Сердючка выступила на сцене Дворца "Украина". Артист в своем легендарном образе перепел хит Николая Мозгового, а зрители аплодировали стоя.