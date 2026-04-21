Сергей Сивохо и его жена Татьяна

Стало известно о тяжелой утрате — ушла из жизни жена украинского шоумена Сергея Сивохо, телеведущая Татьяна Сивохо.

Причиной смерти вдовы звезды стала тяжелая онкологическая болезнь. О трагедии сообщила журналистка Леся Орлова в Facebook. Она вспомнила коллегу как профессиональную, остроумную, сильную и яркую личность, которая до последнего мужественно боролась с недугом.

«Сергей был очень живой — и как-то до сих пор не понятно, что его на самом деле больше нет. И Таня была очень живая — и теперь также не понятно. Она казалась неуязвимой, непобедимой. А оказалось — совсем нет. Они ушли друг за другом. Сергей, потом его мама, теперь Таня. Остался сын, еще совсем молодой. Таня ушла в Киеве. Ее через несколько месяцев, как выяснилось, „съел“ рак, ведь никто особо не знал. Насколько я знаю, она шла чрезвычайно достойно, решительно, независимо и сильно. Она крутая», — написала Орлова.

Татьяна Сивохо похоронена на Байковом кладбище. По словам Орловой, женщина имела яркую телевизионную карьеру и отличалась не только профессионализмом, но и эффектной внешностью. Ее даже сравнивали с немецкой супермоделью Надей Ауэрман — из-за похожего типажа и выразительных черт лица. Однако сама женщина моделью быть не хотела и посвятила себя успеху в медийной сфере. Но впоследствии отошла от стремительного развития карьеры и погрузилась в семью.

К слову, Татьяна и Сергей Сивохо долгое время оставляли свою личную жизнь вне публичности. Известно, что они поженились задолго до того, как шоумен впервые представил жену широкой аудитории в 2016 году. Познакомились на работе еще в 1990-х. А в 2000-м в ноябре супруги стали родителями сына Саввы. Возлюбленные были примером семейной идиллии и признавались, что кризисов у них не бывало.

Жена Сергея Сивохо

К сожалению, их история любви завершилась трагически. В октябре 2023 года ушел из жизни 54-летний Сергей Сивохо из-за хронической болезни легких. Прощание с ним состоялось в Октябрьском дворце, где Татьяна произнесла эмоциональную речь, отметив его любовь к Украине и помощь военным и медикам во время войны. Знаменитость похоронили на центральном кладбище в Донецке. В 2024 году в мир иной отошла его мама. А теперь не стало и самой вдовы. У пары остался 25-летний сын.