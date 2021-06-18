В Киеве в Национальной Филармонии прощаются с Григорием Чапкисом: кто присутствует

Церемония прощания с Григорием Чапкисом происходит в Национальной Филармонии Украины.

В Киеве в Национальной Филармонии Украины 18 июня около 11:15 началось прощание с легендарным украинским хореографом Григорием Чапкисом, которого не стало 13 июня вечером.

Об этом сообщает журналист ТСН.ua с места прощания.

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Как передает журналист ТСН.ua, пока на прощанье присутствует не так много людей, около полсотни. Гроб с легендарным украинским хореографом стоит в холле Национальной Филармонии.

Из родных сейчас присутствуют восемь человек. Пока никого из украинских звезд нет. Присутствуют коллеги, студенты, больше молодежи.

Дочь Григория Николаевича, которая плачет, успокаивают. Также с легендарным украинским хореографом уже прощается сын с внучкой. Сын Григория Николаевича также не сдержал слез.

Сын и внук Григория Чапкиса / ТСН.ua

Также только что в холле, где происходит прощание, поставили столик с большой книгой, где люди оставляют воспоминания о Чапкисе.

ТСН.ua

Напомним, 18 июня специально из США в Киев прилетел сын Григория Николаевича, танцовщик Грег Чапкис, чтобы провести отца в последний путь. Церемония прощания длится от 11 до 13 часов. Далее Григория Чапкиса похоронят на Байковом кладбище. Там, предварительно прощание запланировано на 13 и продлится до 15 часов.

Как сообщалось, сын танцовщика Грег сообщил, что причиной смерти Григория Чапкиса стала старость.

У филармонии сегодня ожидают увидеть родных Григория Чапкиса, участников и судей проекта "Танцы со звездами" и других коллег по шоу-бизнеса. Большинство из них сразу после трагического известия опубликовали свои фото со знаменитостью и поделились воспоминаниями. В частности Леся Никитюк, Наталья Могилевская, Влад Яма и еще десятки других людей.

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