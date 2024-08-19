В Киеве во время войны собрались давать концерт русскоязычные артисты

В Киеве во время полномасштабной войны с Россией собрались давать концерт русскоязычные артисты.

На это обратили внимание представители инициативы "Мова неволі". Отмечается, что артисты, которые несмотря на полномасштабную войну продолжают петь на русском, должны выступить 31 августа в одном из заведений в центре столицы. Среди хедлайнеров отмечаются такие "обрусевшие" музыканты, как группа "Кто там", Shtaket, Andrew Skat, Вася Кимо и другие.

В "Мові неволі" также обратили внимание, что артисты, несмотря на полномасштабное вторжение РФ, не только продолжили петь на русском, но и пользуются запрещенными в Украине сервисами России, такими как "Вконтакте" и "Яндекс Музыка". Поэтому будущий концерт просят отменить.

Русскоязычные артисты собрались дать концерт в Киеве Фото: instagram.com/mova_nevoli

Русскоязычные артисты собрались дать концерт в Киеве Фото: instagram.com/mova_nevoli

Русскоязычные артисты собрались дать концерт в Киеве Фото: instagram.com/mova_nevoli

"В центре Киева планируется проведение "Take Йоу Festival", где хедлайнерами мероприятия приглашены обрусевшие певцы Shtaket, Andrew Skat, Вася Кимо и другие. Исполнители этого мероприятия продолжают петь на русском языке в центре столицы Украины, регулярно пользоваться запрещенными сервисами (Вконтакте), платить налоги в россию через Яндекс Музыку и на своих официальных страницах смеяться над теми, кто не хочет видеть язык агрессора в своей стране", - говорится в сообщении представителей "Мови неволі".

Русскоязычные артисты собрались дать концерт в Киеве Фото: instagram.com/mova_nevoli

Представители заведения, где должно состояться мероприятие, уже отреагировали на громкий скандал. Они отметили, что концерт должен пройти в поддержку ВСУ. Кроме того, представители заведения заверили, что не сотрудничают с российскими исполнителями. Тем не менее, они извинились за скандал. Впрочем, отменят ли выступление русскоязычных исполнителей – неизвестно, ведь представители заведения заявили, что "ждут разъяснения от организаторов".

"Наша команда была проинформирована, что это благотворительное мероприятие в поддержку ВСУ и что все средства с билетов идут на благотворительность и помощь нашим военным. Мы не проводим мероприятия для российских исполнителей и не сотрудничаем с ними. Всегда поддерживаем проекты, созданные в поддержку наших военных"., – говорится в сообщении заведения.

Реакция представителей заведения на скандал/Фото: instagram.com/campuskyiv

Напомним, недавно певица Луна попала в громкий скандал. Исполнительница, несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину, выпустила альбом с русскоязычными песнями.

Читайте также: