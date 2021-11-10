В Киеве задержали подозреваемого в жестоком избиении автора хитов группы KAZKA

Нападающим оказался сосед музыкального продюсера.

В Киеве полиция задержала мужчину, подозреваемого в жестоком избиении музыкального продюсера, автора хитов группы KAZKA Николая Журавлева.

Им оказался сосед композитора, находившийся на тот момент в состоянии алкогольного опьянения. Между мужчинами произошел конфликт, его причина неизвестна. Произошла потасовка, в результате которой Журавлеву были нанесены тяжелые травмы.

Николай Журавлев / instagram.com/juniko_music

"Во время указанного инцидента подозреваемый нанес потерпевшему не менее одного удара в область правого височного участка. В результате удара потерпевший получил тяжелые телесные повреждения, опасные для жизни в момент причинения, а именно открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, компрессионный вдавленный перелом правого височного участка. Вскоре правоохранители установили личность нападающего и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины", — говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

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Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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