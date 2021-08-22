В киновселенной Marvel новым Железным Человеком станет афроамериканка

Супергероиню сыграет Доминик Торн.

В киновселенной Marvel супергероя Тони Старка, он же Железный Человек, заменит новый персонаж.

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Так, несмотря на то, что Железный Человек в последнем фильме о "Мстителях" погиб, персонажа возродят. Его заменит Железное Сердце с именем Рири Уильямс. В комиксе девочка-изобретательница Уильямс сама воспроизвела броню Старка и продолжила его дело.

Об этом пишет издание Comic Book со ссылкой на заявление главы Marvel Кевина Файга. Он сообщил, что на роль взяли 23-летнюю афроамериканку Доминик Торн.

Доминик Торн / Getty Images

Ее кинодебют состоится в фильме "Черная пантера: Ваканда навсегда", премьера которого запланирована на лето 2022 года.

Также в планах компании создать отдельный сериал о Железном Сердце на платформе Disney +.

Напомним, не так давно в Сети появился первый тизер супергеройского фильма MARVEL с Джоли и Хайек. Премьера ленты "Вечные" запланирована на ноябрь этого года.

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