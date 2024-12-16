В команде Данилко объяснили, почему его нет среди претендентов на кресло жюри в нацотборе

Национальный отбор на "Евровидение-2025" уже традиционно не обходится без интриг.

Так, после публикации списка претендентов на кресло жюри Национального отбора на "Евровидение-2025" фаны шоумена Андрея Данилко забили тревогу. Поскольку среди всех кандидатов не было имя автора Верки Сердючки. Все потому, что артист почти всегда присутствовал на всех Нацотборах, кроме 2022 и 2023 годов.

В результате в Сети появилось множество догадок вокруг этой ситуации. Тем более, что еще этим летом Данилко и сам заявлял, что откажется от судейства в дальнейших нацотборах в случае поступления таких предложений. Все потому, что он не видит интереса в таком шоу, когда сразу без двух полуфиналов за один раз необходимо выбрать представителя на "Евровидение" от Украины.

Андрей Данилко в финале нацотбора на "Евровидение-2024"

Так что менеджер Данилко в комментарии Telegram-канала "Що ти знаєш про Бобула?" расставил все точки над "i". Андрей Уренев пояснил, что на самом деле за этим нет скрытого подтекста. Таким просто было желание шоумена в этом году. В то же время он добавил, что предложение от Общественного вещателя все же поступало артисту.

"Было предложение, но Андрей в этом году отказался", — заявил менеджер Андрея Данилко.

Напомним, сейчас идет голосование в приложении "Дія" за кандидатов на судейство в нацотборе на "Евровидение-2025". Так, украинцы среди десяти претендентов могут выбрать только троих. Отдать свой голос за фаворита можно до 23 декабря включительно в "Дії" в разделе "Опитування".

Тем временем в Швейцарии, где в следующем году состоится "Евровидение-2025", показали первые результаты подготовки — как будет выглядеть сцена и звуковое сопровождение.

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