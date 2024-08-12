В команде Олега Винника ответили на упреки, что он во время войны сбежал из Украины

В команде певца Олега Винника, который живет в Германии, ответили на упреки, что он во время войны сбежал из Украины.

На днях исполнитель объявил, что скоро выпустит первый с начала полномасштабного российского вторжения трек "Мої люди". Однако в комментариях под анонсом новой композиции мнения пользователей были не однозначными.

Пока преданные поклонники певца радовались новости, другие возмущались. Пользователи заявляли, что Олег Винник сделал свой выбор, когда во время полномасштабной войны выехал из Украины, не давал публичных комментариев о российском вторжении и просто занял молчаливую позицию. Пользователи отмечали, что "такие патриоты стране не нужны".

Афиша о выходе новой песни Олега Винника / Фото: facebook.com/baron.valeriia

Приедет, даст концерт, заработает денег и потом снова в Германию сбежит? А потом снова будет петь о "своих" людях… Пусть сидит уже там, где он был 2,5 года, и не вылезает. Позор!

А кто ждал? Артистов, которые сбежали в другую страну, не высказывают никаких мыслей относительно войны, а сейчас возвращаются, чтобы заработать денег на новых песнях, не ждут. Сейчас есть гораздо талантливее и с четкой позицией, которые поддерживают наших военных, устраивают концерты для сбора денег на ВСУ, которые не убегут при первой возможности.

Зачем нам в стране люди, которые предали народ и, как последняя крыса, сбежали при первой же возможности! А сейчас еще приедет петь, когда его никто не ждет! Позор таким артистам!

Глава официального фан-клуба Олега Винника – Валерия Барон – не смогла молча читать такие комментарии. Она ответила на упреки, что певец сбежал из Украины, и объяснила, что он уже более 20 лет живет в Германии, мол, не убегал, а уехал домой.

"А ничего, что лечиться он начал задолго до? И не лечиться уехал, а вернулся домой. Человек уже более 20 лет проживает исключительно в Германии, является резидентом этой страны и не имеет в Украине места, где жить. Учите матчасть, а потом разводите "измену", — написала в комментариях Барон.

Олег Винник

Кроме того, глава официального фан-клуба исполнительница рассказала, как Олег Винник помогает военным. По ее словам, артист перевел на помощь защитникам более полумиллиона евро.

"Все, что он заработал, отдал ребятам на передовую. Эта цифра превышает 0,5 млн евро. Норм да. Все ради победы. Может, уже хватит искать врагов среди друзей. Народ все рассудит. Чтобы каждый помог столько, сколько помог Олег ", — высказалась Барон.

Напомним, Олег Винник все время полномасштабной войны находился в Германии. За границу певец уехал, чтобы лечиться от тяжелой болезни. Украинцев возмущало, что артист в сложное время покинул страну, публично не осудил вторжение России и молчал о преступлениях оккупантов.

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