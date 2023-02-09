В команде Олега Винника рассказали, когда он вернется на сцену и как помогает ВСУ

Руководитель официального фан-клуба певца Олега Винника Валерия Барон рассказала, почему исполнитель исчез из информационного пространства, когда он сможет вернуться на сцену и как помогает Украине из-за границы.

По ее словам, исполнитель находится в Берлине, где проходит курс лечения. В информационном пространстве артист не появляется, ведь ему пока не разрешает состояние здоровья. Однако певец продолжает работать, создает новые песни, чтобы потом порадовать ими поклонников.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

"Его состояние здоровья не очень позволяет быть в публичном пространстве. Но он продолжает работать в студии, готовит новые песни. Он очень страдает без сцены сейчас, но так сложились обстоятельства из-за здоровья, что сейчас стоять на сцене он не может", – рассказала Барон в интервью проекту "Зірковий".

Музыкант работает не только над творчеством, в частности, Винник из-за границы помогает украинским защитникам, правда, не афиширует об этом. Артист создал благотворительный фонд "Вовчиця". Сначала покупал автомобили для ВСУ, а теперь и другую военную амуницию.

"В начале это были автомобили, а теперь это и приборы ничего видения для спецподразделений, это и теплая одежда, и бронежилеты, и каски", — отметила Барон.

Авто, которое Винник приобрел для ВСУ

Когда Винник вернется на сцену, руководительница официального фан-клуба певца точно не знает. Однако, по ее словам, это произойдет тогда, когда ему позволит состояние здоровья.

"Я думаю, что это будет зависеть от его состояния здоровья. Как только он будет чувствовать, что он энергетически может обратиться к людям и у него есть силы. Это должен быть тот Олег Анатольевич, которого мы привыкли чувствовать: с его улыбкой, любовью. А для этого должно быть соответствующее энергетическое состояние. А чтобы это энергетическое состояние было, должно быть соответствующее состояние здоровья. Как только он почувствует, что готов, это произойдет", — добавила Барон.

Напомним, ранее ведущая Мила Еремеева также объясняла, почему Олег Винник исчез из информационного пространства. Она отмечала, что это произошло не из-за политической ситуации, а из-за личных обстоятельств.

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