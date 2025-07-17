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В Крыму умер режиссер Юрий Кара родом из Украины, который был путинистом и поддерживал войну
Юрий Кара, который активно поддерживал захватническую политику России, умер 16 июля в Ялте. Уже известна причина его смерти.
В Крыму умер российский режиссер Юрий Кара, который родом из украинского Донецка, но предал Украину и активно поддерживал захватническую политику России.
Путинист умер 16 июля в больнице в Ялте. Как пишут российские пропагандисты, причиной смерти Кары стала остановка сердца, вызванная инфарктом. У скандального режиссера, который яро поддерживал политику кровавого диктатора путина, уже давно были проблемы со здоровьем. К слову, еще в 2023 году путинист Кара перенес инфаркт, а также весной 2025-го.
Скандальный режиссер умер в возрасте 70 лет. Сейчас его тело находится в Крыму, но родные путиниста собираются похоронить его в Москве.
Позиция Юрия Кары относительно войны в Украине - что известно
Сам режиссер родом из Донецка. Он получил образование в России, где и остался жить. Когда страна-агрессор вторглась на территорию Украины, он стал на сторону оккупантов. Юрий Кара поддержал аннексию Крыма, подписав письмо диктатору. Более того, скандальный режиссер еще и восхвалял путина за оккупацию полуострова.
Когда Россия начала против Украины полномасштабную войну, то позиция путиниста Юрия Кары совсем не пошатнулась. Не повлияли на него и ужасные преступления, которые оккупанты совершают на украинских землях. Режиссер, вместо осуждения войны, снова бросился подписывать письмо с поддержкой политики путина.
в 2022 году Латвия запретила скандальному Юрию Каре въезд в страну за поддержку российского вторжения в Украину. Тем временем Минкульт признал его как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности.