Юрий Кара / © kino-teatr.ru

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В Крыму умер российский режиссер Юрий Кара, который родом из украинского Донецка, но предал Украину и активно поддерживал захватническую политику России.

Путинист умер 16 июля в больнице в Ялте. Как пишут российские пропагандисты, причиной смерти Кары стала остановка сердца, вызванная инфарктом. У скандального режиссера, который яро поддерживал политику кровавого диктатора путина, уже давно были проблемы со здоровьем. К слову, еще в 2023 году путинист Кара перенес инфаркт, а также весной 2025-го.

Скандальный режиссер умер в возрасте 70 лет. Сейчас его тело находится в Крыму, но родные путиниста собираются похоронить его в Москве.

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Юрий Кара / © kino-teatr.ru

Позиция Юрия Кары относительно войны в Украине - что известно

Сам режиссер родом из Донецка. Он получил образование в России, где и остался жить. Когда страна-агрессор вторглась на территорию Украины, он стал на сторону оккупантов. Юрий Кара поддержал аннексию Крыма, подписав письмо диктатору. Более того, скандальный режиссер еще и восхвалял путина за оккупацию полуострова.

Когда Россия начала против Украины полномасштабную войну, то позиция путиниста Юрия Кары совсем не пошатнулась. Не повлияли на него и ужасные преступления, которые оккупанты совершают на украинских землях. Режиссер, вместо осуждения войны, снова бросился подписывать письмо с поддержкой политики путина.

в 2022 году Латвия запретила скандальному Юрию Каре въезд в страну за поддержку российского вторжения в Украину. Тем временем Минкульт признал его как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности.

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