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В купальнике в горошек и без макияжа: Ольга Сумская показала себя-красавицу в 19 лет
Актриса опубликовала архивный кадр по отдыху на Черном море, сделанный почти четыре десятилетия назад, и вспомнила юность.
Актриса Ольга Сумская показала архивное фото с юности и вспомнила, как выглядела в 19 лет во время отдыха в Одессе.
Народная артистка Украины время от времени возвращается в семейный фотоархив и делится со сторонниками кадров из прошлого. На этот раз актриса перенесла его во времена своей юности. На фотографии она позирует на одном из одесских пляжей. Тогда у Ольга были длинные распущенные волосы и обходилась без макияжа. Для отдыха на море девочка выбрала необычный раздельный купальник темно-коричневого цвета с большим белым горошком. Образ дополняли тонкие завязки бикини.
«19 лет… Одесса», – лаконично подписала архивный кадр Ольга Сумская.
На снимке актриса позирует на фоне людного пляжа Черного моря, ее поклонники получили возможность увидеть, какой была будущая звезда украинского кино задолго до популярности. Особое внимание привлекает именно купальник – модель у горошек с открытым кроем, напоминающая о пляжной моде тех времен.
Напомним, недавно Ольга Сумская раскрыла правду о своей пенсии и почему откладывает ее оформление.