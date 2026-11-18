Ольга Сумская

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Актриса Ольга Сумская показала архивное фото с юности и вспомнила, как выглядела в 19 лет во время отдыха в Одессе.

Народная артистка Украины время от времени возвращается в семейный фотоархив и делится со сторонниками кадров из прошлого. На этот раз актриса перенесла его во времена своей юности. На фотографии она позирует на одном из одесских пляжей. Тогда у Ольга были длинные распущенные волосы и обходилась без макияжа. Для отдыха на море девочка выбрала необычный раздельный купальник темно-коричневого цвета с большим белым горошком. Образ дополняли тонкие завязки бикини.

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«19 лет… Одесса», – лаконично подписала архивный кадр Ольга Сумская.

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Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

На снимке актриса позирует на фоне людного пляжа Черного моря, ее поклонники получили возможность увидеть, какой была будущая звезда украинского кино задолго до популярности. Особое внимание привлекает именно купальник – модель у горошек с открытым кроем, напоминающая о пляжной моде тех времен.

Напомним, недавно Ольга Сумская раскрыла правду о своей пенсии и почему откладывает ее оформление.

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