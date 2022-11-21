В квартиру Тринчер ворвалась хамоватая уборщица и довела певицу до панической атаки

Певица Анна Тринчер и ее муж Александр Волошин показали, как к их квартире пришла уборщица и устроила супругам скандал.

В сторис в Instagram Тринчер рассказала, что с ней и ее любимым произошла неожиданная ситуация, которая очень ее испугала. Как оказалось, супруги искали горничную, которая смогла бы помогать им по хозяйству.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна и Александр пригласили одну из кандидаток на собеседование в квартиру, и вдруг женщина начала кричать и оскорблять хозяев. Видео с неприятной встречи появилось на странице Волошина.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Женщина на видео заявила, что Тринчер и Волошина ничем не занимаются, назвала их лентяями. Когда Александр попросил госпожу покинуть квартиру, она начала прорываться назад и показывать, что у звездных хозяев не убрано.

Но, как оказалось позже, это был только розыгрыш от друзей пары. Впрочем, самой Тринчер такой пранк не понравился, ведь певица сильно испугалась.

"Ситуация была настолько жесткая, что у Ани снова произошла паническая атака", – рассказал Волошин.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Читайте также: