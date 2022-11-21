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В квартиру Тринчер ворвалась хамоватая уборщица и довела певицу до панической атаки

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1726
Время на прочтение
1 мин
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В квартиру Тринчер ворвалась хамоватая уборщица и довела певицу до панической атаки

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Звезда не ожидала такого поведения женщины.

Певица Анна Тринчер и ее муж Александр Волошин показали, как к их квартире пришла уборщица и устроила супругам скандал.

В сторис в Instagram Тринчер рассказала, что с ней и ее любимым произошла неожиданная ситуация, которая очень ее испугала. Как оказалось, супруги искали горничную, которая смогла бы помогать им по хозяйству.

© instagram.com/annatrincher_official
Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна и Александр пригласили одну из кандидаток на собеседование в квартиру, и вдруг женщина начала кричать и оскорблять хозяев. Видео с неприятной встречи появилось на странице Волошина.

© instagram.com/annatrincher_official
Фото: instagram.com/annatrincher_official

Женщина на видео заявила, что Тринчер и Волошина ничем не занимаются, назвала их лентяями. Когда Александр попросил госпожу покинуть квартиру, она начала прорываться назад  и показывать, что у звездных хозяев не убрано.

Но, как оказалось позже, это был только розыгрыш от друзей пары. Впрочем, самой Тринчер такой пранк не понравился, ведь певица сильно испугалась.

"Ситуация была настолько жесткая, что у Ани снова произошла паническая атака", – рассказал Волошин.

© instagram.com/annatrincher_official
Фото: instagram.com/annatrincher_official

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Дата публикации
Просмотры
1726
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