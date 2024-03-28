В "Лиге Смеха. Волонтерский десант 3" вместо Гарика Бирчи появился новый ведущий

В составе ведущих нового благотворительного спецсезона проекта "Лига Смеха. Волонтерский десант 3" производства Студии "Квартал 95" произошли перемены.

В первом игровом пуле соведущим Евгения Кошевого был главный сержант Вооруженных сил Украины Гарик Бирча, 5-дневный отпуск которого совпал со стартом съемок юмористического проекта. Сейчас Гарик Бирча продолжает нести службу в батальоне "Berlingo", поэтому место второго ведущего занял телеведущий, блогер, а ныне известный волонтер Денис Христов.

Евгений Кошевой и Денис Христов

С началом полномасштабного вторжения жизнь Дениса Христова изменилась коренным образом. Он посвятил себя волонтерству. Денис самостоятельно эвакуирует людей с прифронтовых территорий, а также развозит еду, хлеб, лекарства, корма для домашних животных и другую гуманитарную помощь тем, кто продолжает жить под ежедневными плотными обстрелами. Съемки нового игрового пула "Лиги Смеха. Волонтерский десант 3" стали для него настоящей перезагрузкой.

"Я шучу, что я больше времени провожу на передовой, где-то под Авдеевкой, чем дома. В Киеве я бываю очень редко. А сейчас специально вырвался на съемку, и эта перезагрузка очень вовремя произошла. Мне очень приятно, что меня пригласили стать ведущим "Лиги смеха. Волонтерский десант 3". Это правильно, это ко времени, когда люди шутят над проблемами, которые сейчас существуют, и благодаря этому помогают ВСУ", – поделился Денис Христов.

Денис Христов

Быть ведущим – не новый опыт для волонтера, однако перед выходом на сцену юмористического проекта он все равно волновался.

"Я перед заездом в "гарячую точку" меньше волнуюсь, чем здесь перед выходом на сцену. Это классные эмоции, родом из прошлой беззаботной жизни. Я кайфонул", – признался Денис Христов.

Кадры со съемок "Лиги смеха"

В новых выпусках "Лиги Смеха. Волонтерский десант 3" зрителей будет ждать не только новый соведущий Евгения Кошевого, но и новые яркие номера – песни и театральные конкурсы со звездами. К любимым командам благотворительного спецсезона присоединятся Тимур Мирошниченко, Анна Тринчер, Оля Цибульская, Павел Зибров, Wellboy, Арам Арзуманян, Юрий Великий, Юрий Ткач, Екатерина Никитина и многие другие. Все они объединятся на одной сцене, чтобы поддержать страну актуальным юмором и помочь украинским супергероям в пикселе. Команды-победители каждой игры получат право доставить военным столь необходимые на фронте автомобили.

Смотрите "Лигу Смеха. Волонтерский десант 3" по пятницам в 20:00 на телеканале ТЕТ и смейтесь с пользой вместе с любимыми юмористами страны.

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