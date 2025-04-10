В Литве бойкотируют концерт дочери Пугачевой Кристины Орбакайте из-за ее позиции относительно войны в Украине

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте / © instagram.com/orbakaite_k

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В Литве бойкотируют концерт дочери российской певицы Аллы Пугачевой — Кристины Орбакайте — из-за ее позиции по поводу войны в Украине.

Исполнительница в конце мая запланировала выступить в Вильнюсе. Но, как оказалось, в Литве далеко не все положительно настроены на этот концерт. Причиной этого стала неоднозначная позиция Кристины Орбакайте по поводу войны в Украине. Дело в том, что исполнительница публично не осуждала российское вторжение. Специалист по коммуникациям Иева Чепайте возмутилась предстоящем концертом Орбакайте, пишет LRT. Она вспомнила, как певица осенью 2022 года выступала в оккупированном Крыму, продолжала гастролировать Россией и не торопилась покидать страну-агрессор.

“Мы везем в Литву “заслуженных артистов РФ” и не видим никаких проблем. Кристина попрощалась с Россией только тогда, когда из-за матери стало очень неудобно находиться там — осенью 2024 года. До этого плюс-минус было нормально. Теперь вопрос — побеждают ли рубли ценности”, — возмутилась Чепайте.

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Кристина Орбакайте / © instagram.com/orbakaite_k

Скандал с концертом Кристины Орбакайте также прокомментировал премьер-министр Литвы Гинтаутас Палюцкас. Он отметил, что организаторы выступления певицы должны спросить ее о настоящем отношении к войне в Украине и представить общественности ответ.

“Я видел в Интернете старое фото, где Орбакайте принимает какую-то награду от путина. Если мы посмотрим на 20-летний период, то есть много людей, которые имели к этому какое-то отношение. Но их позиция сейчас в отношении войны в Украине важнее. Организаторы концертов имеют возможность задать этот вопрос и представить ответ общественности”, — прокомментировал политик.

Минкульт Литвы также высказался о скандале вокруг концерта Орбакайте. В ведомстве заверили, что для граждан РФ действуют ограничения на въезд в страну из-за войны в Украине. Хотя позиция певицы относительно российского вторжения неоднозначна, Минкульт не может запретить концерт. Дело в том, что в 2022 году она получила литовское гражданство, ведь ее отец из Литвы. Поэтому в ведомстве отметили, что ответственность за концерт Орбакайте сейчас несут организаторы.

Кристина Орбакайте / © instagram.com/orbakaite_k

“Несмотря на то, что отношение исполнительницы к ситуации оценивают неоднозначно, а с ценностной позиции концерты исполнителей, которые поддерживают агрессора, недопустимы, Минкульт не имеет полномочий запрещать, оценивать или расследовать законность деятельности частных лиц, в этом случае - частных организаторов и участников их мероприятий”, — говорится в заявлении Минкульта.

Позиция Кристины Орбакайте по поводу войны в Украине — что известно

Дочь Аллы Пугачевой оказалась не такой радикальной, как ее мама и отчим Максим Галкин, которые осудили враждебные действия России и в начале полномасштабной войны уехавшие из страны-агрессора. Лишь в начале российского вторжения Орбакайте в соцсетях опубликовала черный квадрат с подписью: “Только мирного неба! Нет войне!”. Правда, впоследствии певица этот пост удалила и не комментировала публично войну в Украине.

В то же время она продолжала давать концерты в России. Более того, Орбакайте даже осенью 2022 года выступила в оккупированной Ялте. Кстати, раньше она уже ездила в аннексированный Крым, за что оказалась в базе сайта “Миротворец”.

Несмотря на то, что Орбакайте работала в РФ, она жила в США. Впрочем, впоследствии в России ей стало не сладко, ведь выступления стали отменять. Предполагают, что причиной тому стала позиция ее мамы Пугачевой и отчима Галкина, которые выступили против войны. Наконец, в 2024 году исполнительница заявила, что решила разорвать все связи с РФ.