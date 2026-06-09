В Лондоне безжалостно убили автора хитов Бритни Спирс и Дуа Липы: полиция выявила трех подозреваемых

Талай Райли

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В Лондоне жестоко убили 35-летнего британского артиста и автора хитов для Бритни Спирс и Дуа Липы Талая Райли, что повлекло расследование громкого преступления и аресты подозреваемых.

Инцидент произошел в восточной части Лондона, в районе Сильвертаун. Мужчину обнаружили без сознания на территории частного поместья в саду. Происшествие произошло 5 июня и сразу классифицировано как расследование убийства. Медики прибыли быстро, однако спасти его не удалось. Полиция задержала трех человек, которых проверяли на возможную причастность к нападению. Двух из них впоследствии отпустили без предъявления обвинений, сообщают FoxNews.

«Мое сердце разбито! Это кажется нереальным. Такое ощущение, будто это плохой сон. Недавно мы разговаривали о будущем, о том, чтобы сохранять оптимизм, и обо всем, что нам еще предстоит сделать. Я никогда не представлял, что это будет наш последний разговор. Талай был не просто моим братом. Он был другом для многих, наставником, вдохновением и светом в жизни стольких людей. У него было одно из самых чистых сердец, которые я когда-либо знал», — написал брат продюсера Скрибз Райли.

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Талай Райли

Расследование продолжается, а следователи продолжают устанавливать полную картину происшествия. Один из фигурантов дела был освобожден под залог, что не снимает с него статуса подозреваемого. Правоохранители не раскрывают всех деталей нападения, но подтверждают, что работают с несколькими версиями.

Талай Райли

Талай Райли был не только исполнителем, но и влиятельным автором в музыкальной индустрии. Его имя связывают с хитами для мировых звезд, среди которых Бритни Спирс, Дуа Липа, Зендея, Ашер, Джесси Джей и Ник Джонас. Именно он стоял за созданием треков, которые поднимались в британских чартах и формировали звучание поп-сцены 2000-х и 2010-х.

Напомним, недавно «оживили» Оззи Осборна. Семья рокера попала в скандал из-за «возвращения» легенды.

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