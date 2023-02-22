В Лужниках артисты-путинисты устроили "цирк" на стадионе: пели по-украински, Газманов отжимался, а Лепс призвал идти на фронт

Не иначе как шабаш это действо назвать нельзя.

Сегодня, 22 февраля, на стадионе "Лужники" в Москве состоялся концерт, хотя, точнее будет сказать, шабаш, на котором проходило празднование годовщины вторжения в Украину.

В концерте приняли участие все активные артисты-путинисты. Выслужиться перед кремлевским диктатором приехали Лариса Долина, Григорий Лепс, Дмитрий Харатьян, Дмитрий Дюжев, Олег Газманов и другие. Естественно, это действо отличилось "цирковыми" номерами и заявлениями пропагандистов, поддерживающих убийства украинцев.

Концерт в Лужниках, Дмитрий Дюжев

Концерт в Лужниках, Олег Газманов

Концерт в Лужниках, Дмитрий Харатьян

В частности, актер Владимир Машков, дочь которого, кстати, Мария Машкова открыто поддерживает Украину, из-за чего не общается с отцом, говорил со сцены чушь. Так, он заявил, что "каждое столетие начинается для россии с войны с коллективным западом…".

Путинист Григорий Лепс призвал "не подводить родину-мать", идти на фронт, вероятно, чтобы стать пушечным мясом для украинских бойцов и заявил, что россия "своих не бросает". Хотя очень много трупов российских окупантов уже удобрили украинскую землю и никто не спешил их забрать.

Чтобы поощрить россиян идти убивать украинцев, в концерте принял участие никому не известный лейтенант Романенко, якобы прямо с фронта приехавший в Москву, чтобы зачитать свой авторский рэп. В своем тексте он заявил, что хочет, чтоб над Берлином появился российский флаг.

Среди концерта на сцене появился еще один якобы военный "Ангел", он же "дядя Юра". Он якобы спасал детей в Мариуполе, и дети до сих пор за ним ходят и благодарят. Что и показали на сцене. Какой-то военный, вокруг которого собрались дети. Присутствующих на концерте россиян должна была, по замыслу авторов этого "цирка", растрогать речь девочки, которую якобы "дядя Юра" тоже спас. Впрочем, девочка честно призналась, что забыла текст.

Отличился и путинист Олег Газманов, который сначала весело прыгал по сцене, а потом зачем-то начал отжиматься. Удивительно, что такого шустрого 71-летнего парня еще не отправили стать пушечным мясом для украинских защитников. Как известно, в России повестки вручают даже людям с инвалидностью. Так что Газманову стоит задуматься, прежде чем публично демонстрировать свою физическую подготовку.

Позже на сцене появился и личной персоной кремлевский диктатор путин. Интересно, что перед его выступлением на сцене раздалась песня на украинском языке о том, как "Мариуполь" спасли от "нацистов". Военкор из Мариуполя Аким Апачов и Дария Фрей поступили очень цинично, перепев песню-реквием по погибшим участникам Евромайдана "ППливе кача по Тисині". Путинисты спели о "больных украинцах", а воинов "Азова" назвали "демонами".

Соответствующее видео с песней на украинском языке в Лужниках поделилась Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Напомним, на днях стало известно, что актриса юмористического проекта "Дизель Шоу" Марина Грицук, 17 дней находившаяся под Киевом в оккупации, пошла работать на россиян.

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