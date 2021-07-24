В МакSим прокомментировали новость, что ее легкое активно разрушает инфекция

Менеджер звезды рассказала о состоянии исполнительницы.

В российской певицы МакSим, которая более месяца находится в искусственной коме, отреагировали на новость о том, что ее легкое активно разрушает инфекция.

Менеджер звезды Маргарита Соколова, которая вместе с артисткой лечится в одной клинике, заявила в своем Instagram, что это ложь. Она подтвердила, что у знаменитости есть проблемы с легкими, но все не так критично. Более того, Соколова отметила, что есть веские улучшения состояния Марины Абросимовой.

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"Нет никакого сомнения, что все будет хорошо. Да, есть проблемы с лёгкими, они есть у всех, кто перенёс воспаление легких. Да, есть сбои в организме, при таком тяжёлом течение заболевания это неизбежно. Организм сильно ослаб, конечно, да. Конечно, болезнь может вносить свои поправки, но то, что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения – это, на сегодняшний день, факт. Конечно, скорее всего, это будет очень длительное лечение и восстановление и реабилитация", — пояснила Маргарита.

Соколова добавила, что Марина под постоянным наблюдением "звездного состава" медиков. Артистка находится в прекрасной палате с современным оборудованием. Также менеджер обратилась к фанатам, заверив, что в певицы есть все необходимые лекарства.

Напомним, в июне певицу МакSим госпитализировали с острой пневмонией и подозрением на коронавирус. Из симптомов у нее была температура под 40, сильный кашель, слабость и на 40% поражены легкие. В то же время тесты на COVID-19 были отрицательными. Чтобы помочь бороться с болезнью, медики ввели певицу в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через 10 дней состояние МакSим ухудшилось. Ее легкие были поражении на более чем 80%.

instagram.com/maksimartist

Недавно в СМИ появилась информация, что у исполнительницы начался сепсис. Впрочем, по словам менеджера знаменитости Маргариты Соколовой, все не столь критично, как об этом пишут.

Заметим, МакSим выступала в оккупированном Крыму и сняла клип в Керчи. В 2017-м российская артистка попала в список "Миротворца".

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