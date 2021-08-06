В МакSим рассказали о состоянии певицы: "Может самостоятельно сидеть и свешивает ноги"

Артистке придется пройти долгий курс терапии.

Пиар-менеджер певицы МакSим, которую недавно отключили от ЭКМО, Яна Богушевская, рассказала, как артистка восстанавливается после комы.

Сейчас 38-летняя исполнительница в полном сознании и дышит самостоятельно с помощью кислородной маски. Однако, артистка еще не осознала, что такое долгое время находилась в коме.

instagram.com/maksimartist

"Она в бодром боевом настроении, чувствует себя намного лучше, ест самостоятельно. До полного выздоровления пока далеко. Ей еще нужно пройти долгий курс терапии. Также она уже пообщалась с дочерьми и с мамой по видеосвязи", — сообщила пиар-менеджер певицы, Яна Богушевская.

Между тем директор МакSим, Маргарита Соколова, подчеркнула, что звезда хорошо выглядит, во всем слушается рекомендаций врачей и старается как можно быстрее встать на ноги.

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"Она только начинает осознавать, что с ней произошло, что она была в коме так долго. Конечно, для нее это время на аппаратах пролетело намного быстрее, чем для нас всех, кто за нее переживал. Марина боец, не ноет, не жалуется. Я даже не сомневалась, что она со всем справится. она очень позитивная и всегда верит в лучшее. У Марины появились силы, она может самостоятельно сидеть, уже свешивает ноги с кровати. Пробовать ходить врачи ей пока запрещают", — сообщила Соколова, пишет Starhit.

Говорить о выписке артистки из клиники пока рано. Все зависит от того, с какой скоростью будет восстанавливаться ее организм.

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"Я передала ей все ваши приветы и пожелания. И Марина передает всем огромный привет и благодарность тем, кто переживал за нее. Она чувствует эту огромную поддержку и надеется вскоре поблагодарить всех лично", — добавила менеджер звезды.

Напомним, недавно МакSим пришла в себя и начала говорить, сначала только знаками, а теперь полноценно. Певица с менеджером даже пошутили и посмеялись по видеосвязи.

Заметим, исполнительница выступала в оккупированном Крыму и сняла клип в Керчи. В 2017 году российская артистка попала в список "Миротворца".

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