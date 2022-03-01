В MamaRika во время обстрелов Гостомеля дрожали окна и стены: "С ребенком лежали на полу"

Семья впопыхах бежала в Одессу.
Украинская певица MamaRika вместе с мужем и полугодовалым сыном живут недалеко от Гостомеля.
Когда российские оккупанты обстреливали аэропорт, певица с семьей почувствовали это на себе. В их доме дрожали окна и стены. Она с полугодовалым сыном, мужем и собакой лежала на полу, пытаясь защититься одеялами и подушками от звуков взрывов.
"Так случилось, что там нет бомбоубежища или хотя бы подвала, где можно было бы спрятаться от вражеских бомб, через которые у нас периодически дрожали не только окна, но и стены! Поэтому нам с полугодовалым ребенком и собакой приходилось лежать на полу первого этажа, обложившись подушками и одеялом всякий раз, когда на улице были слышны очередные взрывы! Последней каплей стал подрыв моста", – рассказал муж MamaRika.
Семья решила поехать в Одессу.
"Молите Бога, чтобы наши дети когда-нибудь простили вам то, что сейчас происходит с нашей страной, и то, через что они сейчас проходят! А вот чего мы точно вам не простим, так это того, что вы отняли у нас жизнь сотни невинных людей, десятки из которых были детьми", — обратился к россиянам Сергей Середа.
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Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
- Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
- вертолетов – 29 ед;
- танков – 198;
- ББМ – 846;
- артиллерийских систем – 77;
- средства ПВО – 7;
- РСЗО – 24;
- цистерн из ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
- катера – 2 единицы;
- автомобильной техники – 305.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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