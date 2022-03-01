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В MamaRika во время обстрелов Гостомеля дрожали окна и стены: "С ребенком лежали на полу"

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В MamaRika во время обстрелов Гостомеля дрожали окна и стены: "С ребенком лежали на полу"

MamaRika / instagram.com/mamarika_official

Семья впопыхах бежала в Одессу.

Украинская певица MamaRika вместе с мужем и полугодовалым сыном живут недалеко от Гостомеля.

Когда российские оккупанты обстреливали аэропорт, певица с семьей почувствовали это на себе. В их доме дрожали окна и стены. Она с полугодовалым сыном, мужем и собакой лежала на полу, пытаясь защититься одеялами и подушками от звуков взрывов.

"Так случилось, что там нет бомбоубежища или хотя бы подвала, где можно было бы спрятаться от вражеских бомб, через которые у нас периодически дрожали не только окна, но и стены! Поэтому нам с полугодовалым ребенком и собакой приходилось лежать на полу первого этажа, обложившись подушками и одеялом всякий раз, когда на улице были слышны очередные взрывы! Последней каплей стал подрыв моста", – рассказал муж MamaRika.

Семья решила поехать в Одессу.

"Молите Бога, чтобы наши дети когда-нибудь простили вам то, что сейчас происходит с нашей страной, и то, через что они сейчас проходят! А вот чего мы точно вам не простим, так это того, что вы отняли у нас жизнь сотни невинных людей, десятки из которых были детьми", — обратился к россиянам Сергей Середа.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

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