В марте выйдет "прививка от русского мира": вышел тизер фильма "раша гудбай"

Студия "Квартал 95" презентовала первый тизер своего нового фильма, который получил название "раша гудбай".

Создатели ленты отмечают, что кино будет своеобразной "прививкой" от "русского мира". Фильм выйдет в широкий украинский прокат 27 марта 2025 года.

"Когда российские пропагандисты пробили очередное дно, кто-то сказал: "А что, если бы вот такая недожурналистка оказалась бы в Украине и увидела реалии своими глазами? Сколько времени нужно, чтобы выздороветь от вируса "русского мира" и прийти в себя? Или это вообще возможно?". С этими вопросами мы начали создавать историю "раша гудбай". Деоккупировать все наши территории — сверхтрудная задача. Вернуть сердца украинцев и освободить их головы из плена российской пропаганды — не менее сложная задача", — рассказывает генеральный продюсер фильма Сергей Шефир.

В тизере фильма "раша гудбай" уже можно увидеть персонажей. Екатерина Варченко сыграла главную героиню, а компанию ей составили Гриша Горобчук и Алексей Нагрудный. Также в ленте снялись: Андрей Исаенко, Анна Буткевич, Виталий Иванченко, Слава Красовская и Артем Мяус.

"Это кино об украинке, которая 10 лет живет в оккупации, у которой не только полностью промыты мозги, но и сама стала проповедником больных идей и фейков об Украине. И однажды, со всем этим набором в голове, она случайно оказывается на западе Украины, где ей выпадает шанс бросить вызов всему, что считала правдой. Мы рассказали историю, как один конкретный человек может прийти в себя и сказать свое "раша гудбай!" — делится креативный продюсер фильма Юрий Костюк.

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