В МИД Украины отреагировали на восхищение Джаредом Лето россиянами и его обещания дать концерты в РФ

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на восхваление лидером американской группы Thirty Seconds to Mars Джаредом Лето россиян и его обещания дать концерты в России.

В МИД считают, что такие высказывания обидны, особенно тогда, когда от действий РФ страдают невинные люди, которые ежедневно отдают свои жизни за мир. Артисту напомнили, что Россия – террористическая страна, которая напала на Украину, уничтожает города и поселки и творит ужасы на украинских землях.

Джареду Лето, который "почувствовал российскую энергию", дали понять, что это на самом деле значит. В частности, МИД в соцсети X (ранее Twitter) опубликовало ролик, где показаны последствия вражеских обстрелов, уничтожены дома и погибшие люди, среди которых были и те, жизнь которых захватчики забрали во время оккупации.

В МИД Украины отреагировали на обещания Джареда Лето дать концерты в России

"Ощущение российской энергии" Джареда Лето и его желание выступать в России является оскорблением для тех, кто жертвует жизнями ради защиты свободы. Не может быть ни одного умиротворения России, когда она продолжает пытаться решить "проблему" существования Украины", — упрекнули музыканта.

Напомним, на днях Джаред Лето отыграл концерт в Сербии, где было немало россиян. Артист заявил, что "почувствовал их энергию". Также исполнитель пообещал поехать с выступлениями в РФ, когда "проблемы", именно так он назвал войну в Украине, закончатся.

Джаред Лето неожиданно собрался давать концерты в России, несмотря на войну в Украине

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