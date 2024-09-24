В МИД Украины заявили, что Алина Гросу не получала дипломатические должности в США

В министерстве отметили, что артистка не находится ни на каких штатных или внештатных должностях.

В МИД Украины опровергли информацию о том, что певица Алина Гросу якобы получила дипломатическую должность в Нью-Йорке.

К слову, соответствующую новость распространила пресс-служба артистки. Отмечалось, что певица получила дипломатическую должность и стала официальной представительницей украинской культуры в Нью-Йорке. Впрочем, спикер МИД Украины Георгий Тихий опроверг эту информацию и подчеркнул, что Алина Гросу не находится ни на каких штатных или внештатных должностях в системе органов дипломатической службы Украины.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Нам не известно, откуда появилась информация о том, что певица Алина Гросу получила дипломатическую должность в Нью-Йорке". Учитывая резонанс этой информации в СМИ, должно официально разъяснить, что Алина Гросу не находится на никаких штатных или внештатных должностях в системе органов дипломатической службы Украины относительно выполнения дипломатических или консульских функций", - сообщил Тихий в Facebook.

Напомним, 23 сентября пресс-служба Алины Гросу распространила информацию, что певица получила дипломатическую должность в Нью-Йорке. Исполнительница якобы стала официальной представительницей украинской культуры на постоянной основе. Как оказалось, информация не соответствует действительности.

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