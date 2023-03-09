В Минкульте сообщили, что режиссер Голубков обманом получил разрешение на выезд за границу

В Министерстве культуры подтвердили, что выдавали временное разрешение на выезд режиссеру Тарасу Голубкову за границу.

В частности, клипмейкер должен был ехать за границу для того, чтобы снимать документальный фильм о войне в Украине The War Diary. Голубков предоставил Минкульту соответствующие документы, поэтому ему дали разрешение на выезд с 14 по 30 ноября, пишет kp.ua.

"Был создан проект The War Diary. Основная информационная задача – показать европейской аудитории целостную картину, а через документальную форму максимально донести проблематику к зрителю. Центром каждого рассказа являются настоящие люди, оказавшиеся в сложных обстоятельствах войны. Ценность данного проекта – это своеобразный "прямой эфир", фиксация абсолютно реальных событий", — говорилось в заявлении Голубкова.

Тарас Голубков / Фото: instagram.com/tarasgolubkov

В своем сопроводительном письме к Минкульту режиссер указал, что производством фильма занимается латвийский продакшн Porta Bonanza SIA. Впрочем, в Сети нет никакого упоминания об этом.

В Интернете же появилась информация, что Голубков находится в России. Там режиссер снял клип для российской певицы-путинистки Клавы Коки, которая поддерживает войну в Украине. Хотя причастность Голубкова к съемкам видеоработы пытаются скрыть, но есть ряд доказательств, которые подтверждают это.

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