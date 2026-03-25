В Минобороны Украины мастерски подкололи путиниста Баскова и заставили его нервничать

Николай Басков / © instagram.com/nikolaibaskov

Реклама

В Министерстве обороны Украины мастерски подкололи российского певца-путиниста Николая Баскова.

Скандальный исполнитель решил покорять соцсеть Threads. Он активно публикует там посты и даже пытается общаться с подписчиками. Мимо одного из таких сообщений не смог пройти SMM-менеджер официального аккаунта Министерства обороны Украины.

В Минобороны мастерски подкололи путиниста и заставили его нервничать. Дело в том, что скандального певца начали благодарить за "финансовую поддержку ВСУ" и "предоставленные координаты военных объектов РФ".

Реклама

"Николай, от имени всего украинского народа выражаем искреннюю благодарность за миллионные донаты в поддержку ВСУ! Отдельная благодарность за предоставленные координаты особо важных для РФ военных стратегических объектов. Ребята отработали удачно, а ваша награда ждет вас в Украине. Не зря вас когда-то признали народным артистом Украины, всегда знали, что вы отблагодарите", - говорится в сообщении Минобороны.

В Минобороны подкололи Баскова

От этого сообщения Басков, очевидно, начал заметно нервничать. Конечно, путинист яро поддерживает российские преступления на территории Украины, однако подобные "благодарности" могут ему сильно насолить и заставить власти РФ взяться за проверки. Поэтому, Басков, чтобы не попасть под горячую руку, сразу же бросился удалять комментарий от Минобороны Украины. Однако, сколько бы скандальный артист не чистил посты, Интернет помнит все.

Отметим, Николай Басков еще до полномасштабной войны поддерживал захватнические действия властей РФ. Артист радовался аннексии Крыма и войне на востоке Украины. Полномасштабная война и преступления российских оккупантов не изменили позиции певца. Он оправдывает действия РФ, активно подыгрывает пропаганде и призывает к оккупации Украины. В марте 2022 года украинский суд разрешил заочный арест путиниста. Кроме того, против певца введен ряд санкций.

