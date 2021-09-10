В "Мире наизнанку" покажут свадьбу, где жених и невеста никогда не видели друг друга

В "Мире наизнанку" покажут свадьбу, где жених и невеста никогда не видели друг друга

Дмитрий Комаров узнает, какой выкуп дают за невесту в пакистанской пустыне.

Пакистанский сезон "Мира наизнанку" в самом разгаре. Уже завтра в 18.30 на "1+1" выйдет новый выпуск, в котором Дмитрий Комаров побывает на очень необычном событии – свадьбе посреди пустыни, где молодожены ни разу не видели друг друга, жених одет в костюм из денег, а гостей угощают экзотичными пустынными блюдами.

Пустыня – самое сложное для жизни место на земле. Практически полное отсутствие воды, засухи, песчаные бури, колоссальные перепады температур и смертельно опасные насекомые – это ежедневные реалии пустынных народов. За тысячи лет люди научились выживать там, где, казалось бы, это невозможно.

"Мир наизнанку", Пакистан / пресс-служба канала "1+1"

Дмитрий Комаров отправился в одну из самых необычных пустынь планеты - Тар, чтобы узнать, почему местные народы до сих пор выбирают суровые пески вместо комфортных городов, и какие дикие традиции они сохранили от предков.

Пустыня Тар считается самой густонаселенной на планете. Когда-то здесь текла река, а на ее плодородных берегах селились люди. Это был центр караванной торговли. Но река изменила русло, пески заняли место садов, а температура летом теперь здесь доходит до 50 градусов. Несмотря на суровые условия, в этой пустыне живет примерно 12 миллионов человек, включая территорию Пакистана и Индии. Тар – очень яркая и оживленная пустыня, где бурлит жизнь.

Знакомиться с традициями пустынных народов Пакистана Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев будут на самом красочном событии – свадьбе. Но эта свадьба – необычная.

"Мы побывали на свадьбе, где жених и невеста ни разу не видели друг друга. О браке договорились родители, и пара впервые увидится на своей свадьбе. И то не сразу. Еще одна особенность ее в том, что это свадьба индуистов в мусульманской стране. Но здесь все проходит не по традиционным канонам индуистских свадеб. Это пустыня, здесь свои ритуалы. Снять такую пустынную свадьбу – большая удача для журналиста. Это уникальные кадры", - рассказал Дмитрий Комаров.

"Мир наизнанку", Пакистан / пресс-служба канала "1+1"

Несмотря на то, что в остальной части Пакистана действуют строгие законы, здесь на свадьбе гости пьют и танцуют. А в то время, как у нас женихи тратят много денег на свадебные костюмы, в пустыне Тар они просто надевают на себя деньги. Угощения здесь тоже необычные – из-за суровых пустынных условий, люди вынуждены есть то, что может предложить природа. По традиции программы, Дмитрий Комаров покажет диковинные местные блюда и даже отважится их попробовать.

Какой выкуп за невесту дают в пакистанской пустыне, почему жених не может есть на собственной свадьбе и понравятся ли молодожены друг другу, когда наконец увидятся – смотрите уже завтра в 18.30 в "Мире наизнанку" на "1+1".

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