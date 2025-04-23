Адриана Пущак

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В "Мисс Вселенная Украина" опровергли, что модель Адриана Пущак получила титул Miss USA Universe 2025, и объяснили, в каком конкурсе она участвовала на самом деле.

На днях пресс-служба модели сообщила, что она победила на международном конкурсе красоты Ms/Mrs Universe Pageant. Отмечалось, что Пущак завоевала титул Miss USA Universe 2025. Национальный директор конкурса "Мисс Вселенная Украина" и лицензиат международной организации Miss Universe в Украине Анна Филимонова разъяснила ситуацию. Она опровергла информацию, что Пущак стала Miss USA Universe 2025. В этом году конкурс за это звание еще не проводился. Его обладательницей является Alma Cooper, которая представляла США в прошлом сезоне.

"Титул Miss USA, принадлежащий к системе Miss Universe, пока что официально не был присужден на 2025 год. Сейчас его удерживает Alma Cooper из штата Мичиган — она представляла США в прошлом сезоне. Упоминание украинки Адрианы Пущак в контексте титула Miss USA не имеет никакого отношения к официальной конкурсной системы Miss Universe", - заверила Филимонова

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Адриана Пущак

Также Анна говорит, что конкурс Ms Universe World International, в котором участвовала Пущак, не является частью ни одной из международно признанных конкурсных систем, а его организаторы используют сочетание названий известных брендов.

"Упомянутый в пресс-релизах конкурс Ms Universe World International не является частью ни одной из международно признанных конкурсных систем - Miss Universe, Miss World, Miss International. Его организаторы используют сочетание названий известных брендов. Например, титулы "Ms USA Universe", "Ms Ukraine Universe" или "Ms Petite USA Universe", которые упоминаются на лентах победительниц, на самом деле является сокращением от "Ms USA Universe World International", которое не имеет никакого отношения к лицензированным международным конкурсам, таким как Miss Universe, Miss Usa", - пояснила Филимонова.

Адриана Пущак

Также Анна Филимонова добавила, что подобные события обычно создаются в коммерческих целях или пиара. В частности, лицензионные конкурсы часто сталкиваются с подобными случаями. Более того, у этого явления даже есть название fake awards.

"Мы уже неоднократно сталкивались с ситуациями, когда частные организаторы создают псевдоконкурсы под названиями, имитирующими известные бренды - явление, известное как fake awards. Такие инициативы не имеют международной аккредитации, прозрачного жюри или определенных процедур участия. Они создаются исключительно с коммерческой или пиар-целью, часто нарушая авторские права на бренд", - подытожила Филимонова.