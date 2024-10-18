В Молдове появились плакаты с Приходько с надписью "Нет ЕС": как к этому причастна российская пропаганда

На постерах рекламировали концерт исполнительницы, который так и не состоялся.

В Молдове появились плакаты с певицей Анастасией Приходько, на которых было написано "Нет ЕС". Это вызвало серьезную обеспокоенность среди населения.

Как пишет The New York Times, ссылаясь на начальника национальной полиции Молдовы Виорела Чернаутяну, соответствующие постеры были распространены в сентябре. На афишах рекламировали концерт Приходько, который должен был пройти 6 октября. Впрочем, одна из надписей вызывала у Чернаутяну серьезную обеспокоенность. На постере был размещен лозунг на русском и румынском языках NU EC, который переводится как "Нет ЕС". Плакаты появились перед тем, как в Молдове должен проходить конституционный референдум, где будут определять путь страны по вступлению в "Европейский Союз".

Виорела Чернаутяну отмечает, что плакаты не имели ничего общего с Анастасией Приходько. По его словам, "это большая психологическая операция России", направленная на то, чтобы сорвать проведение референдума.

Скандальная афиша с Анастасией Приходько на улицах Молдовы

Чернаутяну утверждает, что это дело рук молдавского олигарха Илана Шора, который сбежал в Россию. У начальника полиции Молдовы якобы есть доказательства, что люди, которые заказывали плакаты с лозунгом "Нет ЕС", связаны с беглецом. К слову, Шор, которого в Молдове приговорили к 15 годам заключения, годами работал на распространение российских нарративов и разжигание вражды между Западом.

Плакаты, на которых рекламировался концерт Анастасии Приходько с лозунгом "Нет ЕС", в Молдове запретили и быстро убрали, сославшись на незаконную агитацию. Что же касается выступления артистки, то оно так и не состоялось.

Как пишет DFRLab, пророссийские паблики сразу начали распространять информацию, что концерт Приходько отменили из-за того, что она против вступления в ЕС, о чем певица открыто говорила в своих соцсетях. Впрочем, в команде исполнительницы заявили, что она сама отменила событие. Кстати, на сайте певицы до сих пор размещена афиша с анонсом, где указан лозунг "Нет ЕС".

Афиша концерта размещена на сайте Анастасии Приходько

Напомним, недавно Анастасия Приходько возмутилась из-за упреков "почему не на государственном". Также артистка вступилась за русскоязычных украинцев.

Настя Приходько вступилась за русскоязычных и гневно отреагировала на упреки "почему не на государственном"

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