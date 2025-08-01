Максим Глотов

Реклама

Одиозного актера Максима Глотова, который попал в базу "Миротворца" из-за гастролей в оккупированном Крыму, нашли мертвым в Москве. 60-летний уроженец Одессы последние годы провел в забвении, одиночестве и бедности.

Тело актера обнаружили в квартире сегодня, 1 августа, после того, как знакомые не могли с ним связаться с 27 июля. По данным росСМИ, именно они обратились в полицию и МЧС, которые и открыли дверь. Тело Глотова нашли без признаков жизни, следов насильственной смерти не зафиксировано. Окончательную причину должна установить экспертиза. По предварительным данным, у предателя оторвался тромб.

Максим Глотов

К слову, когда-то популярный актер, известный по ролям в более 120 фильмах и сериалах, завершил жизнь в коммунальной квартире, работая водителем. Он потерял спрос в актерской профессии после того, как открыто поддержал страну-агрессора и выступал на мероприятиях во временно оккупированном Крыму.

Реклама

Глотов родился в Одессе, учился в Саратове, играл в театрах Одессы, Казани, Саратова и Москвы. Но после 2014 года выбрал гастроли в Крыму, участие в пророссийских фестивалях и съемках.

Однако, как стало понятно теперь, жизнь Глотова закончилась в полной изоляции. Его семья осталась в Украине: родители и сын живут в Одессе, брат — в Рязани. С женой он был разведен.