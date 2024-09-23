В Москве осквернили могилу путиниста Маслякова, который яро поддерживал войну в Украине

Неизвестный мужчина разбросал оттуда все цветы, фото, а также убрал крест.

В Москве осквернили могилу российского ведущего-путиниста Александра Маслякова, который яро поддерживал вторжение России в Украину.

Умер скандальный шоумен еще 8 сентября, а похоронили его 11-го на Новодевичьем кладбище в столице РФ. Однако могила ведущего-путиниста не долго простояла в должном виде. Как пишут российские пропагандисты, на днях неизвестный мужчина осквернил ее. Он разбросал все цветы, фотографии, а также траурные венки. Кроме того, мужчина вытащил из могилы крест и перенес его в другое место.

Могилу Александра Маслякова осквернили / Фото: скриншот с видео

По словам пропагандистов, неизвестного уже якобы задержали правоохранители. Почему мужчина осквернил могилу скандального ведущего – неизвестно.

Могилу Александра Маслякова осквернили / Фото: скриншот с видео

Отметим, при жизни Александр Масляков был ярым путинистом и даже был доверенным лицом на так называемых "выборах" в РФ. Конечно, шоумен поддерживал российское вторжение в Украину. Более того, он спонсировал ведение войны на украинских землях. За такую позицию Масляков был занесен в базу сайта "Миротворец".

Скандальный шоумен умер 8 сентября. Кстати, на его похоронах неожиданно засветились участники команды КВН из Украины.

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