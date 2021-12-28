Украинка-воровка из сериала "Эмили в Париже" / скриншот с видео

В Netflix ответили на жалобу министра культуры Ткаченко на образ украинки-воровки в сериале

Александр Ткаченко ранее отправлял письмо к Netflix.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, который ранее пожаловался образ украинки-воровки в скандальном сериале "Эмили в Париже", получил ответ от Netflix.

К слову, американцы сообщили, что в 2022 году будут теснее сотрудничать с украинцами, чтобы избежать подобных случаев.

Скандальный сериал "Эмили в Париже" / скриншот с видео

"Ответ Netflix на мое письмо по поводу образа украинки в сериале "Эмили в Париже" достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об озадаченности украинских зрителей изображением украинки услышано. Договорились, что в 2022 году будем более в тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи.", — рассказал политик, пишет dev.ua.

Отметим, в новом сезоне скандального сериала "Эмили в Париже" украинцев возмутила новая героиня-украинка, которую по сюжету изобразили тупой воровкой. К обсуждению картины присоединился и министр культуры Александр Ткаченко. Политик считает такой образ украинки неприемлемым. Поэтому он направил жалобу к Netflix.

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