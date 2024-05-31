В новом сериале "1+1 Україна" главных героев сыграют настоящие супруги: когда состоится премьера

Уже этой осенью на "1+1 Україна" состоится премьера новой драматической истории "Лікарка за покликанням".

Так, главные роли сыграют известные украинские супруги – Виктория Литвиненко и Сергей Стрельников. Хотя в фильмографии актеров много общих проектов, но именно сериал для "1+1 Україна" стал первым, в котором они сыграют семейную пару. А Сергей впервые сыграет врача.

Сериал "Лікарка за покликанням"

По сюжету талантливый врач-реаниматолог Марина Бондарь оказывается на грани развода со своим коллегой, хирургом Андреем Бондарем после предательства. Марина собирается принять предложение работы в Польше и перевезти туда семью, чтобы начать жизнь с чистого листа. Однако уже на следующее утро она просыпается от взрывов и решает остаться в родной больнице, которая переходит в режим работы 24/7 и становится крепостью для пациентов. Несмотря на свою истощенность, растерянность, семейные драмы, нехватку лекарств и внутренние проблемы больницы, медики сохраняют профессионализм и неутомимо спасают жизнь. Это история о том, как в отчаянной борьбе за жизнь всегда находится место для надежды.

Сериал "Лікарка за покликанням"

Кроме актерских супругов в сериале также можно будет увидеть звезду "Крепостной" Александра Печерицу, актеров Анну Саливанчук, Ивана Жилюка и других известных украинских актеров.

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